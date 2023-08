Afrique: Karibu Africa Festival - Roseliane et Abdou Day à l'affiche

L'un comme l'autre, Roseliane et Abdou Day se produisent plutôt à l'étranger pour y apporter la couleur musicale malgache et pour ce week-end, ils se relaieront sur la scène du Karibu Africa.

Samedi, Roseliane fera place à son « salegy », hérité de père en fille, teinté de sonorités afro-pop.

Évidemment, la belle chantera ses compositions aux rythmes effrénés. Entre les « Tsy malaigny anao » et « Magneva », le concert s'annonce festif. Ce sera un moment de découverte pour certains et de retrouvailles pour d'autres. Pour sa part, Abdou Day est un habitué des grands festivals. S'il est moins connu du large public dans la Grande île, le chanteur est un reggaeman de renom dans le milieu. Avec un long parcours musical impressionnant, Abdou Day y fera découvrir son reggae roots, et le reggasy, alliés à la rythmique malgache et le reggae jamaïcain. Artiste engagé, ses chansons abordent souvent des sujets sensibles et sérieux à l'instar de l'inégalité et l'injustice sous toutes leurs formes. Avec sa bande, il retrouvera les festivaliers dimanche pour deux heures de concert.

À savoir qu'ayant lieu à Metz, Karibu Africa festival rassemble les amoureux du continent noir pour célébrer l'Afrique. Organisé par La plateforme des associations africaines de Moselle, Karibu africa festival en est à sa troisième édition. Le temps d'un week-end, l'évènement est une invitation à découvrir la culture africaine dans sa splendeur. Dans cette optique, des artistes de renom des quatre coins de l'Afrique remplissent la programmation.

Abdou Day, un artiste international qui a hissé haut le reggasy, une fusion entre le rythme jamaïcain et la cadence malgache. Ayant longtemps résidé en Europe, l'artiste est de retour pour rencontrer ses convaincus.

Pas étonnant s'il participe à ce festival, le reggaeman a toujours affiché, de temps à autre, son africanité dans ses paroles. Effectivement, ce sera un grand honneur pour lui de livrer un concert à cet évènement qui lui tient à coeur.