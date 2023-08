Madagascar: Sports-études - 'Voatsinapy' forme des sportifs élites et intellectuels

Initiative privée. L'école "Voatsinapy" à Talatamaty ouvrira ses portes à partir de cette année scolaire 2023-2024. La rentrée est programmée pour le 14 septembre et le dernier jour de classe le 29 juin 2024.

L'école, primaire et aussi secondaire jusqu'en classe de 3e, est ouverte aux enfants de 3 à 15 ans. Elle se distingue en conjuguant l'enseignement général et les activités sportives. Huit disciplines sont au programme dont le football, le basket, le volley, le hand pour les sports collectifs et l'athlétisme, la natation, le karaté et la danse pour ceux individuels. «Les enfants étudient en classe le matin et pratiquent le sport l'après-midi.

Nous rajouterons une classe supérieure de plus chaque année et celle de seconde sera intégrée dès l'an prochain car nous avons déjà l'autorisation jusqu'en terminale», souligne Holisoa Rinah Rosnah, directeur de communication de "Voatsinapy".

L'école a opté pour l'expression en français. «Nous voulons surtout casser l'image des sportifs élites qui n'arrivent pas à communiquer en langues étrangères. Nos élèves ne parlent que le français et l'anglais à l'école. Notre principal objectif est de former des sportifs brillants dans leurs études», précise la responsable. Les élèves passeront les examens officiels, le CEPE et le BEPC.

Outre les études en classe et la pratique du sport, «nous avons une bibliothèque, un laboratoire et une salle informatique», a mentionné Georges Ranaivonirina, directeur d'études pédagogiques.

L'établissement possède dix salles et chaque classe est limitée à quinze élèves pour assurer un bon encadrement. Six profs d'une vingtaine d'expériences d'années assurent les primaires et six également pour les secondaires. Pour le sport, l'établissement a recruté quatre techniciens qualifiés d'au moins quinze ans d'expériences. L'école est jumelée avec le centre de sports-études du Paris FC. Ses représentants ont déjà rendu visite le centre récemment pour finaliser le projet. «Les jeunes talents auront la chance d'approfondir en France. Paris FC nous fournira prochainement des équipements sportifs.

Ceux qui n'iront pas pour l'hexagone, seront intégrés dans nos clubs», rassure Georges Ranaivonirina. Au fil du temps, "Voatsinapy" envisagera de décentraliser le projet dans d'autres régions. Le centre est aussi ouvert à d'autres enfants des établissements aux alentours. Concernant les infrastructures sportives, la plupart des disciplines se feront au stade d'Ambohidratrimo, grâce à la collaboration avec le maire et aussi au Soa Village, et la natation à la piscine Plot Vert, juste à côté.

Des bus scolaires assurent leur transport. Côté frais de scolarité, «nous avons fait la comparaison avec les établissements aux alentours, les nôtres sont moins couteux alors que le bus scolaire, la cantine, les fournitures et les tenues de sport sont déjà inclus», précise la responsable de communication. Vingt élèves sont inscrits à un mois et demi de la rentrée. Les places sont limitées à cent, toutes classes confondues.