Togo: L'uniforme revient en force

Pantalon vert foncé et chaussures fermées pour les garçons, jupe de la même couleur et en dessous du genou pour les filles et corsage en popeline blanche, tels sont les règles vestimentaires imposées par les autorités pour la prochaine rentrée scolaire dans le public et le privé.

Pour Komla Dodzi Kokoroko, le ministre des Enseignements primaire et secondaire, il est important que chaque élève ait le même uniforme, sans aucune discrimination

Les accessoires ou tenues qui présenteraient un caractère ostentatoire, blasphématoire ou indécent sont désormais interdits.