Seychelles: Les pêcheurs de crabe au pays informés du plan de gestion de la SFA

Toutes les parties impliquées dans le secteur de la pêche au crabe aux Seychelles ont été informées des travaux menés par l'autorité locale de la pêche lors d'un atelier jeudi.

L'atelier fait partie d'une collaboration avec The Nature Conservancy (TNC) et l'Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) dans le cadre de la subvention de l'Initiative internationale sur le climat (IKI).

Les participants ont également eu l'occasion de donner leur avis pour aider les autorités locales à formuler des réglementations de gestion des pêches.

La Seychelles Fishing Authority (SFA) a travaillé sur la pêcherie de crabe des Seychelles en appliquant FishPath comme outil.

FishPath est une approche visant à rendre le secteur de la pêche durable en adoptant une approche ascendante de la gestion des pêches et a jusqu'à présent été appliquée dans 17 pays couvrant plus de 45 pêcheries.

Les Seychelles font partie d'États insulaires de l'océan Indien qui ont reçu une subvention du gouvernement allemand par l'intermédiaire de The Nature Conservancy, dont le siège est en Virginie, aux États-Unis.

"La subvention a deux objectifs ; l'un est de travailler sur l'industrie du thon et le second est le FishPath", a déclaré à la presse l'expert seychellois pour la pêche au TNC, Ameer Ebrahim.

%

Photo : Les participants ont également eu l'occasion de donner leur avis pour aider les autorités locales à formuler des réglementations de gestion des pêches. (Seychelles Fishing Authority) Photo License: CC-BY

Les deux premières pêcheries ciblées dans le cadre du volet FishPath sont les pêcheries de homard et de crabe.

M. Ebrahim, qui est également la personne focale du projet, a déclaré que les pêcheries de homard et de crabe ont été identifiées comme nécessitant un peu plus d'attention dans un processus de consultation en 2019.

Il a également expliqué qu'il élaborera également un plan de gestion des pêches.

M. Ebrahim a déclaré que certaines personnes pourraient penser que c'est quelque chose de négatif qui empêchera les gens de pêcher.

"Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité car si un plan de gestion est correctement mis en oeuvre, il prend en compte tous les aspects de la pêche - économiques, sociaux et environnementaux", a-t-il expliqué.

Dans le cadre du projet FishPath, le personnel de la SFA est formé pour élaborer un plan qui sera utile à tous et pas seulement à ceux qui travaillent dans les bureaux.

L'atelier de jeudi s'est concentré sur la pêche au crabe à hélice, car il y a eu de nouveaux développements dans ce type de pêche. La SFA a mené une enquête sur les espèces sur le plateau de Mahé, qui a donné une idée de la répartition des espèces là-bas.

Ce fut également l'occasion pour les responsables de la SFA de recevoir les commentaires des autres parties impliquées, ce qui aidera à rédiger son prochain cadre sur la vie marine.

Lors du lancement de l'événement, le ministre pour la Pêche et l'Economie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré : « Nous voulons nous assurer que chacun puisse pêcher aujourd'hui et que ses propres enfants et petits-enfants puissent le faire demain.

La réunion a également été l'occasion pour les autorités de renforcer la communication et la confiance avec les pêcheurs et de montrer l'importance de pratiquer ou de gérer de manière proactive une ressource.

Maintenant que les autorités ont franchi une étape dans le renforcement des relations, des communications et du flux d'informations entre les pêcheurs et la SFA, les informations fournies seront utilisées lors de la rédaction des divers aspects de la gestion formelle des pêches.