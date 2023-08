Ile Maurice: Accidents mortels - les personnes âgées représentent 60 % des victimes piétonnes

30 % des victimes d'accidents de la route sont sous l'emprise de l'alcool

Le phénomène inquiète. Parmi les victimes d'accidents de la route, on compte surtout des piétons. Et parmi ces piétons, la plupart sont des «senior citizens».... Constat.

Depuis janvier 2023 jusqu'à ce jour, 84 accidents de la route ont été enregistrés, causant la perte de 86 vies. Parmi : 32 piétons, ce qui marque une augmentation par rapport à l'année précédente où, durant la même période, 20 piétons avaient été emportés par ces accidents. Fait notable : ces piétons sont surtout des personnes âgées... Cette inquiétante hausse interpelle et les questions fusent. Pourquoi ? Comment ?

Alain Jeannot, président du National Road Safety Council (NRSC), explique que les personnes âgées représentent environ 60 % des victimes piétonnes. «C'est une tendance internationale. Les personnes âgées qui se déplacent à pied sont plus vulnérables. Certaines d'entre elles font face à des problèmes de santé. Avec l'âge, la vue se détériore, les réflexes s'atténuent. Il ne faut pas oublier qu'elles ont vécu dans un environnement avec moins de voitures. Elles sont moins enclines aux changements rapides», observe-t-il. Il souligne également que la fin de la crise sanitaire a engendré une circulation bien plus dense sur nos routes par rapport aux années de confinement liées à la pandémie de Covid-19.

Il concède que les piétons ont également leur part de responsabilité. Il insiste sur l'importance de la prise de conscience et du respect des recommandations pour se protéger au maximum. «Il est conseillé aux piétons de marcher du côté droit de la route, dans le sens où ils voient les voitures arriver. Récemment, une vidéo montrant un piéton renversé par un motocycliste a circulé sur les réseaux sociaux. La personne marchait dos à la route. Si elle avait fait face au deux-roues, cet accident aurait pu être évité. Elle aurait vu la moto arriver et aurait pu réagir», estime le président du NRSC. Il montre du doigt certains piétons indisciplinés qui traversent la route en dehors des passages cloutés ou qui ignorent les feux.

Le président du NRSC met également l'accent sur les dangers liés aux distractions. «Nous vivons dans un monde numérique. Les piétons doivent être attentifs à leur environnement lorsqu'ils marchent. Il est recommandé de ne pas porter d'écouteurs. Le choix de la tenue vestimentaire est également crucial. Il faut porter des vêtements clairs la nuit ou à l'aube.» Quid des infrastructures ? «Les automobilistes doivent comprendre que la circulation peut parfois être difficile. Il y a des trottoirs endommagés, obligeant parfois les piétons à marcher sur la route. Les conducteurs doivent faire preuve de compréhension, de patience, de vigilance et de courtoisie. Ils doivent également respecter les limites de vitesse, surtout dans les zones industrielles ou à proximité des écoles», ajoute-t-il.

Notre interlocuteur souligne enfin les dangers majeurs engendrés quand les piétons traversant les autoroutes en dehors des passages prévus à cet effet. Il insiste sur le caractère extrêmement dangereux d'une telle pratique. Lorsqu'une voiture roule à 110 km/h, il lui faut un certain temps pour s'arrêter en cas de freinage d'urgence. Si un piéton traverse soudainement, la distance de freinage nécessaire pourrait dépasser celle dont le conducteur dispose pour éviter une collision, mettant ainsi le piéton en danger de mort.

Bien entendu, pour assurer la sécurité sur les routes, il est crucial que piétons et conducteurs soient sobres et non sous l'influence de l'alcool ou de substances illicites, afin de préserver leurs réflexes et leur bon jugement. En moyenne, 30 % des victimes d'accidents de la route sont sous l'emprise de l'alcool.

Campagne agressive

Au sein de la force policière, l'inquiétude est de mise, surtout face à un «grey tsunami», avec les Seniors Citizens représentant plus de 50 % des piétons impliqués dans des accidents. «Nous faisons face à une tendance où la population vieillit», déclare l'assistant surintendant de police (ASP) Ashok Matar de la Traffic Branch. La police a ainsi entamé une grande campagne de sensibilisation dans les clubs pour les seniors afin de diffuser des messages de prévention et de sécurité routière. «Avec l'âge, la vision se dégrade et la mobilité diminue, ce qui entraîne un changement d'environnement pour ces personnes âgées», ajoute l'ASP Ashok Matar.

La police réfléchit à des solutions pour mieux protéger nos aînés dans un monde qui évolue rapidement. Elle souligne que le pourcentage de victimes âgées, que ce soit parmi les piétons ou les conducteurs, est préoccupant.