Ile Maurice: Accident mortel à La Butte - «Le volant ne répondait plus»

Le chauffeur de l'autobus impliqué dans l'accident mortel de ce matin à La Butte a été questionné par la police. Il a expliqué que son véhicule aurait connu un problème mécanique.

L'homme de 48 ans, qui compte une vingtaine d'années de service, a raconté qu'en arrivant à hauteur de La Butte il a perdu le contrôle du volant de son véhicule. Le chauffeur a déclaré qu'il avait changé de voie pour se diriger vers la «voie réservée aux bus». Les feux étaient au rouge. À une vingtaine de mètres avant le passage piéton, il n'arrivait plus à manoeuvrer le bus. «Mo volant in commence bat folle. Mo pa p gagne direction», a-t-il dit aux enquêteurs. Ainsi, la roue gauche de l'autobus s'est retrouvée dans un caniveau. Il aurait actionné ses freins, mais le véhicule ne s'est pas arrêté. Il a d'abord percuté les barrières et a terminé sa course contre les feux de signalisation.

Nicolas Jason Low Kwong, 19 ans, qui se trouvait au même endroit à cet instant, s'est retrouvé coincé entre le mur et l'autobus. Il est décédé sur le coup. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué la cause du décès du jeune homme à ses multiples blessures. Il se rendait au travail au moment du drame.

Le chauffeur a comparu devant la justice pour homicide involontaire et a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 11 000. Le chauffeur effectuait le trajet La Brasserie-Port Louis ce matin-là. Il avait effectué deux autres trajets avant celui-ci. Des officiers du ministère des infrastructures publiques et du transport devront examiner le véhicule. La vingtaine de passagers qui se trouvaient à bord de l'autobus sont sains et saufs. Ils ont brisé la porte de secours pour sortir du véhicule.

L'enquête est menée par le sergent Bonomally du poste de police des Line Barracks sous la supervision de l'assistant surintendant Oomeer.