Niger: Coup d'Etat- Le chef de la « refuse de céder à toute menace »

Le chef des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, le général Abdourahamane Tian, a déclaré́ mercredi « rejette en bloc les sanctions » prises à l'encontre du Niger par ses voisins ouest-africains et « refuse » de céder à toute menace. « Le Cnsp rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent », a-t-il déclaré dans un discours télévisé́. Comme rapporté par aniamey.com.

La veille, le Général de brigade Abdourahamane Tiani, a reçu à son Cabinet, les principaux leaders de la société civile nigérienne pour échanger sur les procurations réelles des populations nigériennes.Selon la même source, l’entretien avec les leaders des Osc s’inscrit dans le cadre des larges consultations entreprises par les nouvelles autorités avec l’ensemble des forces vives de la nation.

Par ailleurs, à Agadez, une mobilisation massive en soutien au Cnsp sous le signe du drapeau russe.

Ce 3 août 2023, la ville d'Agadez a enregistré une impressionnante mobilisation populaire en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp). Des milliers de citoyens ont envahi les rues de la ville pour exprimer leur soutien et leur solidarité envers le régime militaire actuellement en place. La manifestation s'est déroulée dans un climat de ferveur et de détermination, démontrant ainsi l'engagement du peuple envers le Cnsp. Les images relayées par Info Agadez ont révélé des vagues de manifestants remplissant les rues, portant haut les couleurs du drapeau russe en signe de soutien et d'amitié.Face à une situation sécuritaire tendue, « les États-Unis d’Amérique ordonnent le départ de leur personnel non essentiel à l’ambassade » , nous apprend Rfi.