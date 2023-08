Niger: Le palais présidentiel sans électricité, mission de la CEDEAO ce soir à Niamey

Les hommes du général Tiani ont-ils interrompu la ligne électrique alimentant la résidence présidentielle et tout le périmètre? Ce Mercredi 03 août, des sources bien informées ont confié à Confidentiel Afrique que le palais présidentiel est isolé du reste de la capitale branché d'habitude au réseau du régime Sécurité N+2. Le Président Bazoum Mohamed et sa famille sont coupés du monde, a appris Confidentiel Afrique.

Depuis le 26 juillet 2023, les éléments de la garde présidentielle nigérienne ont pris en otage le Président Bazoum et sa famille.

Alors que les chefs d'états majors des armées de la Cedeao discutent à Abuja, au Nigéria, pour harmoniser les actions d'intervention au Niger, la résidence présidentielle a été subitement déconnectée. Le Président de la République et sa famille sont coupés du réseau prioritaire de la NIGELEC et du groupe Secours de la Résidence. Ils ne bénéficient même plus de la fourniture rotative de l'énergie. Qu'est-ce qui se trame ?

Le PNDS-TARAYYA hausse le ton, mission de la CEDEAO à Niamey

Le Comité exécutif national du PNDS Tarayya à travers un communiqué » prend à témoin l'opinion nationale et internationale et s'insurge contre cette mascarade du Général Abdourahmane Tiani et le prendra pour responsable de tout ce qui adviendra aux otages notamment à la famille présidentielle ».

Pour rappel, la Présidence nigérienne est branchée sur la ligne du groupe Principal du camp et du groupe secours de la résidence. En cas de coupure d'alimentation de cette ligne, l'ensemble du camp de la garde présidentielle et de la résidence présidentielle sont pris en charge par le groupe Principal. En cas de coupure de cette alimentation, un groupe secondaire qui prend en charge uniquement la résidence présidentielle démarre automatiquement.

La CEDEAO qui depuis le début de cette tentative de coup d'État est aux aguets devait envoyer une mission hier, mercredi. Mais finalement, sauf si changement d'agenda, la délégation selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique arrivera aujourd'hui cet après-midi à Niamey. Au moment où la CEDEAO réfléchit depuis jeudi dernier sur les contours d'une intervention militaire coordonnée contre les putschistes nigériens, le général Salifou Modi lui est à Bamako depuis ce mercredi, accompagné d'une délégation restreinte. Le numéro 2 de la junte nigérienne a rencontré le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta. Le but de cette mission dans la capitale malienne est de renforcer leurs relations. Beaucoup de non- dits se cachent derrière ce voyage express de l'officier nigérien, influent élément du dispositif de la junte. Ce que l'on sait, officiellement, le général Salifou Modi a transmis le message du Chef de la junte nigérienne. le général Abdourahamane Tiani au Colonel Assimi GOÏTA. Le numéro 2 de la junte nigérienne annonce par ailleurs une probable rencontre avec les États africains dirigés par les forces militaires.