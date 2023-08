Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 04 Août 2023

Niger : Accès à l'information - La diffusion des programmes Rfi et France 24 coupée

Une semaine après le coup d'État au Niger, selon plusieurs sources sur place, la diffusion des programmes de Rfi et France 24 a été interrompue dans le pays. France Médias Monde dénonce cette décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal, qui prive un peu plus encore dans la région les citoyens de leur accès à une information libre, indépendante et vérifiée. Alors que Rfi et France 24 ont déjà subi la censure au Mali et au Burkina Faso ces derniers mois, le groupe rappelle son attachement sans faille à la liberté d'informer, au pluralisme de l'information, comme au travail professionnel et à la sécurité des journalistes. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Le port du voile interdit dans la province du Koulpélogo

Le Haut-commissaire de la Province du Koulpélogo, Ousmane Ouattara, a émis un arrêté interdisant le port du voile intégral dans la région pour des motifs de sécurité, selon l'Agence d'information du Burkina (Aib). L'arrêté, daté du 31 juillet 2023, stipule que le voile doit permettre d'identifier clairement le visage de la personne. Cette mesure, visant à renforcer la lutte antiterroriste dans la province, sera en vigueur pendant trois mois et pourra être prolongée ou annulée en fonction de la situation sécuritaire. L'Aib souligne que cette décision a été prise après des consultations approfondies et un accord avec les parties prenantes de la province, y compris les communautés religieuses.

Sénégal : Cas Sonko - « il n'y aura pas de coup d'État au Sénégal à cause de lui…» ( Pastef)

La crise politique qui secoue le Sénégal risque-t-elle d'aboutir à un coup d'Etat ? Africaguinee.com a interrogé Maguette M'Bodj le représentant du parti Pastef en Guinée. « Depuis qu'Ousmane Sonko a été arrêté, nous n'avons pas pu communiquer avec lui. Et jusqu'à présent ses avocats n'ont pas accès à lui. Mais, nous avons eu des informations, qu'il est actuellement détenu à la prison de Sebikotane à 45 kilomètres de Dakar.

Ce qui se passe au Sénégal en ce moment est une déception pour le continent africain », dénonce le représentant du parti de Sonko en Guinée. Faut-il craindre une incursion de l'armée ?« Non, il n'y aura pas de coup d'Etat au Sénégal. Ce n'est pas parce que c'est un peuple d'élites, mais il n'y aura pas de coup d'État parce que c'est l'armée sénégalaise qui se refuse de rentrer dans ça … » soutient Maguette M'Bodj. (Source :africaguinee.com)

RCA : Nouvelle constitution - Le profil du futur vice-président

La compilation des résultats et du taux de participation sont toujours en cours à l'Autorité nationale des élections en Centrafrique, après le référendum constitutionnel de dimanche. Après un passage par la Cour constitutionnelle, le texte devrait être promulgué par le président Touadéra d'ici à la fin du mois au plus tard. Il s'agira ensuite pour le pouvoir de mettre en œuvre les dispositions du nouveau texte et les institutions nouvellement créées, comme le poste de vice-président. Selon la nouvelle Constitution, le chef de l'Etat nomme et met fin aux fonctions du vice-président, qui le supplée en son absence et assure l'intérim en cas de vacances constatée du poste, avec pour mission d'organiser une élection sous trois mois. ( Source :Rfi)

Guinée : Résultats de l'évaluation des ministres - « Un ministère a eu zéro point », révèle Dr Goumou

Le Premier ministre a présenté le jeudi 3 août 2023 les résultats de l'évaluation des membres de son Gouvernement. Selon les statistiques révélées par le Dr Bernard Goumou,il y a des mentions non satisfaisantes, passables, bien et très bien. En revanche, aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, c'est-à-dire la mention excellente. Africaguinee.com vous livre la quintessence des résultats de l'évaluation. Sur la première notation, il résulte de celle-ci que 85% des ministères ont présenté des supports conformes aux attentes.

Dans les détails, le premier ministre souligne que le niveau en deçà des attentes touche 14,30% des ministères. Par contre, 42.90% des départements ont des attentes jugées conformes.« C'est l'appréciation de la première notation », a précisé le chef du Gouvernement, qui précise que l'état d'avancement des plans d'actions opérationnelles (Pao) au 30 juin est positif à plus de 80%.17,90% des ministères ont un état d'avancement des plans d'actions opérationnelles (Pao) avec un rythme lent contre 32.40% qui ont un état d'avancement des Pao jugé encourageant. Sur ce même volet de l'état de mise en œuvre des Pao, 50% des ministères évalués ont un rythme satisfaisant, selon le Dr Goumou. (Source :africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Accession à l'indépendance - La commémoration du 63e anniversaire annulée

La cérémonie de commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire prévue le lundi 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand-Bassam est annulée. C'est l'annonce faite par la Direction générale du protocole d'Etat ce jeudi 3 août 2023, à travers un communiqué. Selon le document, cette décision est prise en raison du deuil national décrété par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à la suite du décès de l'ancien Président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié.La Direction du protocole d'Etat ajoute qu'une cérémonie de prise d'armes se tiendra à cette date au Palais de la Présidence au Plateau, en lieu et place. Rappelons que plusieurs cérémonies dont l'inauguration du pont reliant les communes de Cocody et Plateau ont été également annulées. (Source : Fratmat.info)

Ouganda : Transport fluvial - Au moins 20 morts dans le naufrage d'un bateau sur le lac Victoria

Un bateau de transport de marchandises a chaviré sur le lac Victoria, dans le sud de l'Ouganda, ce mercredi 2 août 2023. Au moins 20 personnes sont décédées, selon la police. Au moins 20 personnes sont confirmées mortes après qu'un bateau de transport de marchandises a chaviré sur le lac Victoria, dans le sud de l'Ouganda, le mercredi 2 août 2023, rapporte l'Agence France-Presse, qui cite les autorités. D'après la police, qui a annoncé l'accident, ce dernier a été causé par une surcharge et le mauvais temps. Le bateau, transportant des sacs de charbon de bois, des aliments frais et du poisson entre autres, s'est renversé vers 5 h locale (soit 4 h française).