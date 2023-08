Afrique du Nord: « On a des joueuses fantastiques », Reynald Pedros après la qualification du Maroc en huitièmes

Le sélectionneur du Maroc Reynald Pedros a exprimé sa joie d'avoir des joueuses fantastiques et de mener les Lionnes de l'Atlas en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois de leur histoire.

Le Maroc a atteint les huitièmes de finale du Mondial féminin 2023 après leur victoire sensationnelle contre la Colombie ce jeudi. Entraîneur des Lionnes de l'Atlas, Reynald Pedros se réjouit bien sûr de ce succès qu'il met sur le dos d'un travail avec des joueuses fantastiques.

« C'est la récompense du travail, on a des joueuses fantastiques. On a joué comme une grande équipe ce soir. Les supporters, on les aime, on les chérit, on les sent derrière nous. C'est pour ça que ça donne aussi de la force. Bravo à toutes les filles et on continue notre petit bonhomme de chemin », a déclaré Reynald Pedros au sortir du match.

En huitièmes, le Maroc défiera la France le mardi 08 août 2023 à 11H GMT au Hindmarsh Stadium en Australie. Ce sera aussi un duel entre deux anciens joueurs français devenus sélectionneurs : Reynald Pedros avec les Lionnes de l'Atlas et Hervé Renard à la tête des Bleues.

Le Maroc recherche une troisième victoire dans cette Coupe du monde féminine 2023, après celle de ce jeudi et leur première de l'histoire face à la Corée du Sud. Un défi intéressant s'annonce donc contre la France qui a fini leader de son Groupe F avec sept points.