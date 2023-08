Afrique de l'Ouest: AfroBasket Féminin Fiba 2023 - Remake Sénégal-Mali en demi finales, aujourd'hui à 19 h

Les chemins du Mali et du Sénégal se croisent encore. Les deux équipes vont s'affronter aujourd'hui, à 19 h, à la Basket-ball Kigali Arena, match comptant pour les demi-finales de l'Afrobasket féminin FIBA 2023. Battues par les « Aigles Dames » lors de la phase de groupe, les « Lionnes » ont une chance de prendre leur revanche.

Les demi-finales de l'Afrobasket féminin Fiba 2023 vont se jouer, aujourd'hui, à la Bk Arena. Le Sénégal, qui a éliminé, hier, le Cameroun de la course vers le trophée, va affronter le Mali, à 19 h. Un adversaire qui l'avait battu de fort belle manière lors de la phase de groupe. En effet, les Maliennes avaient survolé la poule C, en enchainant deux victoires devant l'Ouganda (80 - 66), grâce à une Djeneba Ndiaye explosive (25 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour + 12 d'évaluation), et le Sénégal, d'un large score (72-49).

Les vice-championnes ont confirmé, hier, leur statut de leader en humiliant la Guinée en quart de finale sur le score de (96- 40). Face encore au Sénégal, aujourd'hui, elles voudront sûrement continuer sur cette dynamique de victoires. Seulement, entre temps, les « Lionnes » ont repris confiance, après deux belles victoires contre l'Égypte et le Cameroun.

Un retour en force dans la compétition et de nouveaux défis pour l'équipe du Sénégal qui, à coup sûr, ne va pas se laisser faire comme lors de la première rencontre. « J'étais le seul à prédire une victoire du Sénégal, même leur coach ne s'attendait pas à ça. J'avais dit, ici, en conférence de presse que le Sénégal n'a pas du tout perdu la guerre. C'est une équipe respectée, pétrie de talent. On les retrouve en demi-finale, pour dire vrai on aurait souhaité avoir une autre chose (NDLR : affronter une autre équipe) parce que c'est une équipe qui nous connaît maintenant. C'est une équipe revancharde et ça augmente un peu leur capacité. Mais nous aussi nous avons nos armes et on va se battre », a déclaré, hier, en conférence de presse, Oumarou Sidiya, entraîneur du Mali.

%

Du côté du Sénégal, le coach Moustapha Gaye fait savoir qu'il n'y aura pas de calcul cette fois. « On va se reposer pour revenir jouer une demi-finale de coupe d'Afrique. Il n'y aura pas de calcul, ça va être difficile pour nous et pour notre prochain adversaire ».

Les « Lionnes » et les « Aigles Dames » qui ont le même objectif dans cette 28e édition : remporter le trophée, devront batailler pour décrocher l'un des tickets qualificatif pour la finale.

SÉNÉGAL- CAMEROUN (80-77)

Les « Lionnes » sortent le grand jeu et se qualifient pour les demi-finales

Le Sénégal est le premier pays à avoir décroché son ticket qualificatif pour les demi-finales de l'Afrobasket féminin Fiba 2023. Les « Lionnes » ont, en effet, battu, en quart de finale, le Cameroun, sur le score de (80-77), hier, à la Basket-ball Kigali Arena.

Le public rwandais a assisté à un match intense, hier, à la Bk Arena, entre le Sénégal et le Cameroun, lors du premier quart de finale de l'Afrobasket féminin Fiba 2023. Un duel très physique entre deux grandes équipes qui se sont battues jusqu'au buzzer (80-77). Les Camerounaises ont fait de gros efforts pour résister aux « Lionnes » dans les deux premiers quarts-temps, mais elles ont simplement perdu leur sens de l'attaque dans les deux derniers quarts temps. Les protégées du coach Ahmed Mbombo Njoya n'ont marqué que 20 points et ont regardé avec désespoir l'équipe du Sénégal leur infliger une série de 51 points lors des 20 dernières minutes de jeu.

Alors que les « Lionnes » ne comptaient, hier, que sur trois joueuses terminant avec un score à deux chiffres, à savoir, Oumoul Khairy Sarr (11 points), Cierra Janay Dillard (29 points), et Fatou Babou Diagne (14 points), elles ont subi la domination Camerounaise (19- 11) dans le premier quart temps, avant de revenir à (32- 29) dans le deuxième quart temps. Et en dépit de cette situation, le match changeait de visage, au retour des vestiaires, avec une équipe sénégalaise déterminée et revenue avec plus d'énergie dans les jambes. Les coéquipières d'Aya Traoré vont, en effet, trouver le moyen de renverser la vapeur, en dépassant l'équipe adverse de 28-20, soit un score de (57-52) dans le troisième quart temps. Sur la voie de la rédemption, elles vont surclasser les Camerounaises (80-77) dans le dernier quart pour remporter leur match et se qualifier pour les demi-finales.

Le Sénégal prend également sa revanche contre cette même équipe Camerounaise qui l'avait battu chez elle en match de troisième place de l'Afrobasket féminin 2021 sur le score de (53 à 49).

Cierra Janay Dillard a une nouvelle fois été la pierre angulaire du succès des « Lionnes », hier, avec 29 points, 2 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, un contre, pour une note de + 33 d'évaluation à son actif, tandis que Fatou Babou Diagne a enregistré 14 points et 8 rebonds. Couna Ndao a également contribué à la victoire avec 9 points dont deux paniers primés de suite dans les dernières minutes du match, 3 rebonds et 2 passes décisives. Le Sénégal affrontera le Mali en demi-finale, qui l'avait battu en match de poule, avec l'espoir de se qualifier pour la finale.

MOTS DES ENTRAINEURS

MOUSTAPHA GAYE: COACH DU SÉNÉGAL

« L'objectif n'est pas atteint, il faudra continuer à y croire »

« Je suis très content d'avoir gagné. Le match était très compliqué. Sur la feuille, on voit que le Sénégal a pris 38 rebonds contre 33 pour le Cameroun. Cela veut dire qu'on est en train de nous améliorer au niveau des deuxièmes chances. C'est un exemple, il y a d'autres aspects sur lesquels l'équipe est en train de progresser. Cette équipe du Cameroun est excellente. Elle a de très bonnes meneuses, des ailières, des pivots, tout ce qu'il faut, en gros. Cela donne plus de valeurs à la victoire et je félicite toutes les joueuses qui se sont battues jusqu'au bout. Il y a 72 h, nous étions presque au fond du trou, nous étions mal partis et il fallait trouver l'énergie qu'il fallait pour se remobiliser et gagner des matches. Nous l'avons fait contre de belles équipes. L'objectif n'est pas atteint, il faudra continuer à y croire, à beaucoup travailler en équipe, à faire des vidéos, se reposer.

Les discussions ont porté leurs fruits. Cierra et Aya étaient sur le banc car on joue beaucoup de matches. Il faut ménager les joueurs et pour bien commencer le match, on avait besoin de jambes et d'intensité. J'ai cru en Yacine et Fatou Pouye parce que l'équipe du Cameroun est très forte sur les côtés. Il fallait donc garder Cierra parce que je savais que j'allais avoir besoin d'elle pour trois quarts temps, de même qu'Aya. C'est uniquement une question de stratégie. Ce sont des filles qui nous font gagner des matches. Il faut faire en sorte que tout le monde soit impliqué; l'Afrobasket est long et difficile. On va se reposer pour revenir jouer une demi-finale de coupe d'Afrique. Il n'y aura pas de calcul, ça va être difficile pour nous et pour notre prochain adversaire. Un match de demi-finale est toujours indécis et serré. Nous avons fait l'erreur de terminer troisième pour jouer un huitième de finale, si on était qualifié avant on aurait eu plus de temps de repos ».

AHMED MBOMBO NJOYA: COACH CAMEROUN

« Je vois que coach Tapha s'est inspiré du système défensif de l'Ouganda »

« Oui on s'attendait à ce genre de match, on connaît le Sénégal, qui est une équipe expérimentée et très talentueuse. Donc on savait que ça allait être un match dur et qu'on devait tout donner si on voulait gagner. Maintenant sur les deux jours, si on avait gagné ce soir, j'allais dire que c'était super d'avoir les deux jours off, mais j'ai perdu, peut-être que je vais dire qu'on avait manqué de rythme. C'est aussi possible, donc on peut le voir des deux côtés. Mais je pense que j'aurai préféré être le premier de mon groupe et avoir cette capacité à gérer que de perdre. Après on peut polémiquer sur cela mais le Sénégal peut aussi dire, qu'ils ont joué deux matches en moins de 24 heures, donc il n'y a pas de vérité en fait. On est dans un métier ou seul le résultat compte. J'aurai préféré mal jouer et gagner. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été un peu en difficulté sur la zone à 3 du coach Tapha. Donc on a mis un peu de temps pour contrer cela. Le début du troisième quart temps est un moment clé du match, elles ont réussi à passer devant et récupérer un peu de confiance donc c'était bien pour elles, après on a trouvé des solutions, en créant une surcharge avec Marina, qui a eu des shoots ouverts sur les corners.

Donc on a réussi à arrêter l'hémorragie. Après on a fait un changement en défense qui a été bénéfique parce qu'on a réussi à repasser devant, en utilisant cette « boxe and one », que j'avais dans ma poche. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser aujourd'hui mais on n'a pas eu le temps de la travailler. Je suis quand même fier de mes filles. On n'a vraiment pas travaillé toutes ces choses qu'on a essayées aujourd'hui. C'est de bon augure pour la suite, parce que cela va me permettre de voir d'autres bonnes choses qui vont venir. Je vois que coach Tapha s'est inspiré du système défensif de l'Ouganda, qui fait une belle zone à 3 et qui a emmerdé pas mal d'équipes. En fait, aujourd'hui, vous avez vu qu'il nous manque une joueuse comme Lucie que sa franchise n'a pas libérée. On s'est vraiment battu avec la fédération pour l'avoir et malheureusement on n'est pas bien respecté par les franchises de la Wnba. Je pense que Sika Koné a pris sur elle pour venir, Lucie a essayé mais on lui a fait comprendre que si elle partait, elle peut dire adieu à son contrat. Moi, je plaide pour que vraiment la Fiba et les instances fassent des efforts pour qu'on soit plus respecté parce qu'on n'a plus rien à envier à l'Europe ».

REACTIONS

Fatou Dieng : Meneuse des « Lionnes »

« On va se battre pour une place sur le podium »

« C'est une bonne performance si on voit d'où l'on vient. Maintenant, on va se battre pour une place sur le podium comme on se l'était dit. On verra par quelle stratégie mais on va tout donner pour y arriver. On s'est dit qu'on avait plus le choix. On savait qu'on devait réagir surtout lors de notre match contre l'Égypte, qui était notre dernière chance. Il faut toujours se battre, pour atteindre ses objectifs. Beaucoup ne croyaient plus en nous, qu'on pouvait aller jusqu'en demi-finale. On y est, il faut continuer de montrer aux gens qu'on fait partie des meilleures équipes de ce tournoi. Pour l'adversaire en demi-finale, ce sera soit la Guinée ou le Mali. Si c'est le Mali, ce sera une revanche pour nous. Donc on essayera de rectifier le tir et de montrer un autre visage. J'espère que ça marchera comme aujourd'hui (hier).

Arame Niang : Intérieure des « Lionnes »

« Il fallait être dure en défense et prendre les rebonds »

« On est très contente, on a gagné, mardi, et aujourd'hui (hier). Nous sommes venues avec la même mentalité, on devait gagner coûte que coûte et on l'a fait. Notre objectif, c'était le podium et on y est presque. Il fallait être dure en défense, prendre les rebonds. Le match était difficile mais il fallait être soudées pour sortir victorieuse de cette rencontre et atteindre notre objectif. Notre adversaire en demi-finale, si c'est le Mali, on va se donner à fond et essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs ». Oumou Khaïry Sarr : Intérieure des Lionnes

« En coupe d'Afrique, il faut bien terminer les matches »

« C'est une coupe d'Afrique. Le plus important, ce n'est pas comment on commence mais comment on termine. Je crois que les deux premiers matches qu'on a perdus, nous ont enseignés beaucoup de choses. Le dernier match gagné a permis à l'équipe de se requinquer. Mais aussi de savoir que si on ne défend pas, on ne gagne pas, il fallait se donner à fond. C'est cela qui a fait la différence. En coupe d'Afrique, il faut bien terminer les matches.

Le Cameroun a une bonne équipe donc, il fallait bien défendre. Jouer deux matches en 24 heures, c'est fatiguant mais on a l'expérience. Nous montons en puissance et attendons notre prochain adversaire car l'essentiel, c'est de se donner à fond pour aller le plus loin possible ».

ALTERCATION AVEC FATOU POUYE

Moustapha Gaye présente ses excuses au peuple sénégalais

Un fait a failli gâcher la belle prestation des « Lionnes », hier, à la Bk Arena, lors du match décisif contre le Cameroun. En effet, en début de quatrième quart temps, le coach Moustapha Gaye a eu une petite altercation avec la jeune intérieure Fatou Pouye. Une « empoignade » sous la raquette, qui n'a pas échappé au public, et qui fait l'objet de beaucoup de critiques à l'encontre du coach des « Lionnes. En conférence de presse, hier, après la victoire des « Lionnes », le directeur technique national, par ailleurs coach de l'équipe, a tenu tout d'abord à présenter ses excuses au peuple sénégalais. « Je présente mes excuses à tous les Sénégalais. Je suis désolé de l'agressivité de tout à l'heure, mais c'était juste un moment de mauvais contrôle et de vouloir gagner, je suis vraiment désolé » a-t-il déclaré, la mine un peu sombre.

Et d'ajouter : « Je suis là pour faire gagner mon équipe et pas autre chose. Si les gens veulent mettre en valeur un fait de match, je le leur laisse. Je suis focus dans ce que j'ai à faire. Je ne vais jamais trouver les joueurs dans leurs chambres ou dans leurs maisons pour les pousser à bien faire. Ce n'est ni une gifle ni un coup de poing. J'étais très énervé parce qu'une consigne donnée n'a pas été respectée par Fatou Pouye. Les états d'âme ne m'intéressent pas ». Le coach des « Lionnes », espère, en effet, que les Sénégalais vont accepter ses excuses, car de son côté, il reste droit sur son objectif : ramener le trophée au Sénégal. « Les Sénégalais vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas accepter mes excuses peuvent attendre l'arrivée d'un autre coach, mais tant que je serais là, je serais moi-même. Je ne suis pas là pour faire du mal à des personnes, mais pour gagner la compétition».