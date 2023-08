Sénégal: Lutte contre les inondations - Les mesures conservatoires de l'Onas à Touba

À Touba, les projets initiés dans le cadre de la lutte contre les inondations ne seront pas achevés pour cet hivernage. C'est la précision du Directeur général de l'Onas qui, en revanche, a annoncé, hier, des mesures conservatoires pour soulager les populations de la ville sainte.

Devant la délégation de la mairie de Touba, conduite par Mor Lô, conseiller municipal en charge de l'assainissement, le Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) s'est voulu clair : les ouvrages de lutte contre les inondations ne seront pas livrés pour cet hivernage. Par contre, afin de soulager les populations, Mamadou Mamour Diallo a indiqué les mesures conservatoires pour la ville sainte, la plus peuplée du pays, derrière Dakar. « L'Onas a pris des mesures conservatoires à Nguélémou, le bassin phare qui doit transporter les eaux à 8 km de Touba au niveau du bassin de Keur Kabe qui fait 8 ha. Aujourd'hui, ces travaux sont terminés », a déclaré le Dg de l'Onas, hier, lors de la cérémonie de remise d'équipements aux volontaires de l'assainissement.

De plus, le bassin de Keur Niang, qui polarise l'essentiel des eaux de Touba, a vu sa capacité être renforcée. D'après M. Diallo, depuis le début de l'hivernage, 4 grosses motopompes ont été posées au niveau de cette station. C'est le cas également pour la station de Ndamatou dont les aptitudes ont été augmentées la semaine dernière avec une motopompe et un groupe électrogène. «Pour la devanture de la mairie de Touba, l'Onas a posé une motopompe d'une capacité de 1500 m3 avec un flexible sur 2 km qui quitte la mairie de Touba jusqu'à la prochaine station. Ces mesures conservatoires sont aujourd'hui en train d'être mises en oeuvre», a fait savoir Mamour Diallo, précisant que ces projets coûtent 23 milliards de FCfa à l'État du Sénégal.

Dans le périmètre de la Grande mosquée de Touba, le Directeur général de l'Onas rappelle l'installation de deux forages dont un dans la résidence Khadimou Rassoul et un autre dans la résidence Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké. «Il est clair que si ces forages commencent à fonctionner, on pourrait arriver à un rabattement de la nappe qui pourrait effectivement réduire les effets des inondations dans cette zone ô combien sensible», a-t-il souligné. De façon globale, l'État a engagé d'importants investissements estimés à plus de 45 milliards de FCfa, si on fait la somme du coût des projets d'eaux usées et les projets d'eaux pluviales. Pour le chargé de l'assainissement à la mairie de Touba, ces actions de l'Onas vont considérablement améliorer le cadre de vie des populations. «Touba est une zone qui a souvent des problèmes d'inondations. C'est la raison pour laquelle nous saluons ces projets de l'Onas. L'assainissement n'est certes pas une compétence transférée mais les populations s'adressent à la mairie quand elles ont des problèmes d'inondations. La mairie fait beaucoup d'actions en ce sens. C'est donc heureux de voir l'Onas à nos côtés», a soutenu Mor Lô.

REMISE D'ÉQUIPEMENTS AUX VOLONTAIRES DE L'ASSAINISSEMENT

Mamour Diallo arme les associations de lutte contre les inondations

Deux cents bottes, 500 masques, des motopompes de 100 m3, 80m3 et 50m3/h, 200 ensembles toiles contre les pluies, 600 t-shirt, 300 casquettes avec le logo de l'Onas, 200 pelles avec manche, 400 bouteilles de savon liquide et 100 brouettes en fer. Au cours d'une cérémonie, hier, sur le parvis de l'Office national de l'assainissement, Mamadou Mamour Diallo, a remis un lot d'équipements aux volontaires de l'assainissement. Ces derniers sont venus de Dakar, de Touba et de Richard Toll. Cette action, selon le Directeur général de l'Onas, entre dans le cadre d'une lutte efficace contre les inondations. « Les associations qui s'activent dans le domaine des inondations font preuve de beaucoup de courage, de patriotisme et méritent l'appui et l'accompagnement de l'Onas. Nous avons décidé de mettre à leur disposition ces équipements pour les aider efficacement sur le terrain. Celui qui n'a pas de matériel ne peut pas faire correctement son travail», a dit M. Diallo.

De plus, 20 pick-up, 20 motos ont été mis à la disposition des agents de l'Onas. «Cela va accélérer la mobilité de nos services dans le cadre de nos interventions. Comme vous le savez, les problèmes que nous connaissons interviennent à tout moment et les populations ne peuvent pas attendre», a soutenu le Dg de l'Onas.