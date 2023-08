Gabon: Aubameyang - « Je ne veux pas partir d'Europe (...) Je suis quelqu'un de revanchard »

Présenté par l'Olympique de Marseille ce jeudi 3 août, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur les offres venues d'Arabie saoudite après sa pige mitigée à Chelsea. L'attaquant gabonais veut montrer, qu'à 34 ans, il peut encore performer en Europe.

S'il a signé avec l'Olympique de Marseille le 21 juillet dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a été officiellement présenté ce jeudi, tout comme Geoffrey Kondogbia. Et devant les journalistes, l'avant-centre âgé de 24 ans a eu l'occasion d'expliquer son choix de rejoindre la Canebière, lui avait l'opportunité de gagner (bien) plus d'argent en Arabie saoudite. « J'ai été convaincu par le discours du président et des dirigeants. Ils ont été très honnêtes, directs, ça m'a plu. Et je suis quelqu'un de revanchard, je ne veux pas partir d'Europe avant d'avoir mis les points sur les i », a-t-il indiqué. Ce mercredi, face au Bayer Leverkusen (1-2), le Gabonais était titulaire en pointe.

Tout droit débarqué de Chelsea, PEA , a vécu une saison compliquée en ne jouant que 21 matches pour trois petits buts. Une saison difficile à laquelle s'ajoute une période délicate dans sa vie privée. « Ça a été une année difficile, sur le plan personnel quand on a un parent qui a passé presque toute l'année à l'hôpital, ce n'est pas simple, reconnaît le natif de Laval. En plus de ça, ça ne s'est pas bien passé pour moi à Chelsea. Mais mon père va mieux, c'est le plus important, il était là hier soir et ça m'a fait plaisir. »