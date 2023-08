Congo-Brazzaville: « Soft Power Days » - Le sport comme levier de développement économique

La 3e édition des Soft Power Days se tiendra du 11 au 12 août à Brazzaville sur le thème « Economie et diplomatie du sport ». Un thème très évocateur au regard des défis que le Congo doit relever sur sa présence dans le domaine sportif. En choisissant ce thème, le comité d'organisation des soft power days souhaite rassembler les différents acteurs pour échanger sur les maux qui minent ce secteur qui peut être une vitrine pour le Congo.

« Le sport est une manière d'afficher les talents individuels mais aussi la culture de la réussite ou de l'excellence d'un pays. C'est une arme de Soft power par excellence », a indiqué Marien Fauney Ngombe, président du comité d'organisation. Et de poursuivre : « Notre cheval de bataille est le rayonnement du Congo, son Soft Power. Nous pouvons constater que notre récit national raconte de belles réussites dans le domaine du sport. Je pense ici à Yaoundé 72 mais aussi plus près de nous dans le temps à des athlètes comme Franck Elemba, lanceur de poids. Un des meilleurs dans sa discipline en Afrique. Pour les plus célèbres, nous pouvons nous targuer d'avoir des noms comme Serge Ibaka dans le basket ».

Le choix de ce thème est une manière constructive de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour faire rayonner le Congo à l'échelle internationale à travers le sport, de présenter les opportunités économiques et entrepreneuriales qu'offre ce secteur. Aussi s'agira-t-il de parler de son rôle inclusif dans la cohésion sociale.

Il sied de noter que les Soft Power Days sont des échanges au cours d'une conférence mais aussi des kermesses avec la mise en avant des entrepreneurs made in Congo ou encore des concerts d'artistes prometteurs de notre pays. A chaque édition, le but principal des Soft Power Days est de donner la parole aux acteurs de la société civile qui agissent, faire un état des lieux des maux qui minent notre société et enfin des propositions pour y remédier.