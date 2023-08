Congo-Brazzaville: Justice - Koffi de Brazza gagne son procès contre Koffi Olomidé

L'affaire mettant aux prises Koffi Olomidé (plaignant) et Koffi de Brazza (accusé) est arrivée à terme après le verdict rendu public par le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé, le 1er août, au Palais de justice de Brazzaville. L'humoriste de Brazza est reconnu non coupable.

Après plusieurs audiences dont la première a eu lieu le 29 juin dernier, l'affaire opposant Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomidé, artiste musicien de renommée internationale, et Prosper Faustin Mouanza, dit Koffi de Brazza, est dorénavant close. Le verdict a été rendu public par le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé. Antoine Christophe Agbepa Mumba a été débouté de toutes ses demandes.

Pour Me Bracy Xirès Mythati Tsiba, l'un des avocats de Prosper Faustin Mouanza, le camp adverse avait mal présenté leur requête et ils ont bien défendu leur client et les arguments de droit qu'ils ont soutenus ont été suivis par le juge. « Nous sommes en matière de droit de propriété intellectuelle et ce n'est pas le Code de la famille qui régit la protection des oeuvres artistiques et littéraires. Nous avons également soulevé l'exception de parodie parce que l'imitation est toujours autorisée en droit d'auteur et Koffi de Brazza est un artiste comédien, il n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation de Koffi Olomidé pour faire sa comédie. Koffi de Brazza va continuer à prester avec ce pseudonyme de Koffi de Brazza », a-t-il déclaré, ajoutant que « Koffi Olomidé s'appelle Koffi Olomidé et lui il s'appelle Koffi de Brazza, donc ce n'est pas le même pseudonyme ».

Heureux du verdict, Koffi de Brazza a remercié tous ceux qui l'ont soutenu dans ce combat, notamment ses avocats, les journalistes et chroniqueurs et bien d'autres. A titre de rappel, Koffi Olomidé demandait à la justice de contraindre Prospère Faustin Mouanza à cesser de faire usage du nom de Koffi de Brazza. De plus, il sollicitait le retrait par Prospère Faustin Mouanza de toutes les oeuvres artistiques qu'il a réalisées sous le pseudonyme de Koffi de Brazza et rappelait que la décision qui devait intervenir soit exécutoire par provision, sans caution et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours. Les avocats de Koffi Olomidé ont fait appel de la décision.

Notons que les avocats de la partie demanderesse étaient composés de Me Claude Coelho et Me Yvon Eric Ibouanga. Et de la partie défenderesse de Me Stève Bagne, Me Bracy Xirès Mithaty Tsiba et Me Anicet Moussahou Goma.