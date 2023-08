Afrique: A la découverte de Prince Soussou, un attaquant droit au but

Le footballeur congolais Prince Aldy Soussou Ilendo fait souvent parler de lui à chaque fois qu'il monte sur un terrain de football. Il sait marquer lors des moments inattendus.

Prince Aldy Soussou Ilendo suscite l'admiration des amoureux du ballon rond grâce à son savoir-faire. Digne produit de la section football du club multidisciplinaire Diables noirs, Prince gravit vite des échelons et fait honneur à la République du Congo. Ce jeune de 20 ans mise souvent sur sa taille (1,80 m) et son gabarit. Il a commencé avec le haut niveau en 2021 et évolue comme milieu de terrain. Fort de son pied gauche, Soussou est beaucoup plus offensif.

Il est, d'ailleurs, aujourd'hui l'un des jeunes joueurs le plus en vue du fait qu'il a joué et continue à jouer les grands matchs au niveau national, continental et international. Comme disent certains supporters : « Prince connaît bien la voix des filets, les gardiens ont souvent peur de lui .»

Cette affirmation s'est concrétisée récemment aux IXes Jeux de la Francophonie où le jeune Diable rouge a sauvé l'honneur du Congo en marquant deux buts lors du match Sénégal-Congo. Cet exploit a permis au Congo de faire match nul contre le Sénégal.

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Cet adage s'adapte bien avec le parcours de Prince qui surprend par son style et son engagement sur le terrain. En tout cas, l'avenir professionnel de cette jeune réserve, sans nul doute, beaucoup de surprises à ses fans.