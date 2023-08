Congo-Brazzaville: GIEC - Gervais Ludovic Itsoua Madzous élu à la Vice-Présidence

Le Congolais Gervais Ludovic Itsoua Madzous, expert connu par la communauté internationale et régionale dans le domaine des changements climatiques, a été élu à la vice-présidence du groupe de travail III par ses pairs au siège du Programme ONU Environnement à Nairobi, au Kenya, à la faveur de la 59e session du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC).

Cette session marque solennellement la fin du sixième cycle d'évaluation qui portait sur l'élection du nouveau bureau qui dirigera le groupe durant son septième cycle d'évaluation. La session a réuni cent soixante-dix gouvernements, soit six cents participants au total.

Elu au cours d'un processus hautement compétitif, cet expert élevé fait honneur à la République du Congo et à l'Afrique centrale tout entière. L'élection s'est tenue au siège du programme ONU Environnement à Nairobi au Kenya, du 24 au 28 juillet 2023 à l'occasion de la 59e session du GIEC.

Gervais Ludovic Itsoua Madzous est un expert dans le domaine des changements climatiques. L'on retiendra qu'il a dirigé le Groupe consultatif des experts de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a assumé les fonctions de secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il dirige actuellement le Centre pour la transparence de l'action climatique, pour les Etats de l'Afrique centrale de la CEEAC et est membre du Rosters des experts et participe régulièrement dans des équipes d'évaluation technique des soumissions des pays à la CCNUCC, dans le domaine de l'atténuation.

Rappelons que le GIEC a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement afin d'évaluer, de manière exhaustive, objective, ouverte et transparente, les informations scientifiques, techniques et socio-économiques permettant de comprendre le changement climatique induit par l'homme, ses effets potentiels et les possibilités d'adaptation et d'atténuation. Le GIEC est un organisme intergouvernemental et scientifique qui compte 195 pays membres.

Il n'entreprend pas de nouvelles recherches et ne surveille pas les données relatives au climat ; il évalue plutôt l'état des connaissances sur le changement climatique en se fondant sur des documents scientifiques et techniques examinés par des pairs et disponibles à l'échelle internationale. Les rapports du GIEC sont censés être pertinents pour les politiques, mais non prescriptifs, et ils constituent une contribution essentielle aux négociations internationales sur le changement climatique.

Le bureau du GIEC est composé d'experts en changement climatique représentant toutes les régions du monde et comprend le président et les vice-présidents du GIEC, les coprésidents et les vice-présidents des trois groupes de travail et les coprésidents du Groupe de travail sur les inventaires.