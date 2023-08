Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - La stratégie de riposte à l'étude

Le Haut-commissariat à la Justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile va organiser, du 10 au 12 août, à Brazzaville un atelier pour valider le plan de riposte au phénomène "bébés noirs". Le haut-commissaire en charge de cette question, Adolphe Mbou-Maba, l'a annoncé, le 2 août, lors d'une rencontre avec les partenaires.

La rencontre entre Adolphe Mbou-Maba et les représentants de l'Unicef, du Pnud ainsi que les partenaires locaux a porté sur la tenue, du 10 au 12 août, d'un atelier spécial sur la délinquance juvénile. Lors de ces assises, les participants procéderont à la validation du plan stratégique de lutte contre le grand banditisme urbain.

Il s'agit d'un document juridique officiel qui définit les modalités de gestion, de traitement, de prévention et de riposte à toute forme du banditisme juvénile qui sévit depuis quelques années sur l'ensemble du territoire national.

« Notre institution est chargée de mettre en œuvre les procédures et mesures de collaboration en vue de prévenir et d'assurer le traitement et la réparation des violences et autres formes de délinquance juvénile. La stratégie qui sera validée permettra d'étudier le phénomène "bébés noirs" en profondeur et de concevoir un plan d'action pouvant nous aider à unir nos efforts afin de mener avec sérénité le combat contre ces délinquants à travers toute la République », a souligné Adolphe Mbou-Maba.

Notons que le Haut-commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile a pour mission de préparer une loi sur la question et d'assurer l'applicabilité de la stratégie nationale. Elle a été élaborée par les experts du Haut-commissariat avec l'appui de ceux du Programme des Nations unies pour le développement et du Fonds des Nations unies pour l'enfance.