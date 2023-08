Congo-Kinshasa: Coopération - Les États-Unis octroient 48 millions de dollars d'aide humanitaire à la RDC

Arrivée à Kinshasa la veille en fin de journée, la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a été reçue le 3 août par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La rencontre entre les deux personnalités aux bureaux présidentiels de la Cité de l'Union africaine a duré plus d'une heure. Au sortir de l'audience, Mme Victoria Nuland a réaffirmé le soutien des États-Unis au processus électoral en cours en République démocratique du Ccongo (RDC). La situation sécuritaire dans l'est du pays et les relations diplomatiques entre la RDC et les Etats-Unis ont été largement évoqués.

Au sujet de l'organisation des élections voulues transparentes, Mme Nuland a indiqué "C'est un moment très important pour la RDC, pour l'organisation des élections historiques au mois de décembre. "Nous avons échangé sur la nécessité pour les États-Unis et pour la RDC de pouvoir promouvoir des élections transparentes et équitables", a déclaré la sous-secrétaire d'état américaine. Et d'ajouter : "Nous avons échangé autour du conflit mortel qui s'est déroulé présentement à l'est du Congo et qui impose des souffrances immenses dans la population et aux communautés qui sont sur place".

%

Mme Nuland a, par ailleurs, affirmé sa volonté de rencontrer les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de ce processus électoral. "Nous aurons l'opportunité de rencontrer la Céni et aussi les représentants des observateurs neutres de ces élections", a-t-elle précisé. Concernant la situation dans l'est du pays, la sous-secrétaire d'Etat américaine a fait part de sa profonde préoccupation sur la détérioration de la situation humanitaire sur le terrain. À ce sujet, Mme Victoria Nuland a annoncé une aide humanitaire américaine supplémentaire de 48 millions de dollars qui va aider la population en souffrance.

Elle a réitéré le soutien américain aux processus de paix de Luanda et Nairobi et invité les acteurs impliqués à les rejoindre. Les deux personnalités ont ensemble fait l'état des lieux des processus de Luanda et Nairobi. "Nous travaillons aussi comment mettre un terme au trafic des minerais et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minerais. Nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ces citoyens", a-t-elle déclaré. Kinshasa est la dernière étape de la visite africaine de la sous-secrétaire d'état américaine qui est passée par l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire .