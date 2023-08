Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de Justice, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 92 et 181, et de l'article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, et après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice. Le mouvement porte sur la mutation de quatre (4) présidents de Cours de Justice et de six (6) procureurs généraux, la promotion de dix-huit (18) juges au poste de président de cour ou de procureur général et la fin de fonction pour sept (7) présidents de Cour et neuf (9) procureurs généraux.

Ce mouvement vise à dynamiser le fonctionnement des juridictions et à améliorer la qualité de leur rendement à travers la nomination de compétences judiciaires qui ont fait leurs preuves dans la magistrature.

Le mouvement se présente comme suit

1/ Les présidents de Cours:

- Cour de Laghouat: Abderrahmane Rahmani.

- Cour de Blida: Kamel Ghazali.

%

- Cour de Tizi Ouzou: Mohamed Guerouabi.

- Cour d'Alger: Douniazad Guellati.

- Cour de Sétif: Kamel Hadj Mihoub Sidi Moussa.

- Cour de Annaba: Slimane Hammoudi.

- Cour de Guelma: Mahmoud Azioune.

- Cour d'El-Bayadh: Zoheir Nemmiche.

- Cour de Bordj Bou Arrerridj: Abderrezak Zareb.

- Cour d'El Tarf: Rédha Saadi.

- Cour d'El Oued: Mourad Ben Idriss.

- Cour de Souk Ahras: Samir Hamali.

- Cour de Relizane: Djillali Bouterfas.

2/ Procureurs généraux près les Cours de Justice:

- Cour de Chlef: Mohamed Maatallah.

- Cour de Biskra: Djamel Eddine Zidani.

- Cour de Tlemcen: Ahmed Djelloul Lahcène.

- Cour d'Alger: Lotfi Boudjemâa.

- Cour de Jijel: Mabrouk Boumâali.

- Cour de Guelma: Larbi Akrout.

- Cour de M'sila: Fayçal Bendaas.

- Cour de Ouargla: Aziz Zaïm.

- Cour d'Oran: Noureddine Mahboubi.

- Cour d'El-Bayadh: Youcef Aziria.

- Cour d'Illizi: Zine Djellab.

- Cour d'El Tarf: Mohcène Chakhab.

- Cour de Tissemsilt: El Hadj Dchira.

- Cour de Aïn Témouchent: Abdelkader Ilkroudar.

- Cour de Relizane: Omar Guennaoui", précise le communiqué.