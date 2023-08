Cote d'Ivoire: Daloa-142 officiers et sous-officiers dont Fofié Kouakou décorés

142 officiers et sous-officiers de la deuxième région militaire regroupant le deuxième bataillon d'infanterie basé à Daloa, le Bataillon de sécurisation de l'Ouest basé à Man , le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest basé à San-Pedro et le Centre d'Entraînement aux Opérations de Paix basé à Séguéla ont reçu la médaille des armées, décernées pour la première fois dans le prolongement de la fête des armées célébrée jeudi.

C'était le lundi 31 juillet 2023 en présence des autorités administratives et de leurs familles.

Ils ont reçu leurs médailles des mains du Général de Division Dem Aly, Chef d'état-major de l'Armée de terre, à la place d'armes la 2e région militaire. Décoré dans la catégorie argent, le colonel-major Fofié Kouakou Martin, commandant la deuxième région militaire, a traduit la gratitude des récipiendaires au chef de l'État, Alassane Ouattara, chef suprême des armées ainsi qu'à la hiérarchie militaire.

« Au nom de tous les récipiendaires, permettez-moi de vous traduire l'émotion et la fierté que nous ressentons devant l'honneur qui nous a été fait par la hiérarchie en nous décernant ces distinctions. Cet acte est la preuve du travail accompli sans relâche par les récipiendaires. Permettez-moi d'exprimer la gratitude des récipiendaires au chef de l'État, Alassane Ouattara, chef suprême des armées et à la hiérarchie militaire » , a-t-il dit. En plus de la catégorie argent décernée au colonel-major Fofié Kouakou Martin, 141 autres l'ont été dans la catégorie bronze pour « leur exemplarité, leur esprit de discipline et la bonne exécution des ordres ».

Instituée en mars 2021, la médaille des armées, comporte trois échelons : l'or, l'argent et le bronze, avec des agrafes terre, air, mer et forces spéciales. Elle est décernée en reconnaissance des actes de courage et de dévouement du mérite et des excellentes activités professionnelles » des militaires.