Algérie: Saison estivale - Aménagement des plages au profit des personnes aux besoins spécifiques

ALGER — Des personnes aux besoins spécifiques ont pu profiter de la mer, jeudi, au niveau de la plage de Sidi Fredj (Alger ouest) grâce aux équipements adaptés mis en place au profit de cette catégorie durant la saison estivale.

Lors de sa visite à la plage de Sidi Fredj pour s'enquérir de l'opération, lancée en juin dernier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a indiqué que cette initiative concernait plusieurs plages et s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du secteur visant à prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques sur le plan psycho-social et à favoriser leur intégration dans la société.

Cette opération, concrétisée grâce à la parfaite coordination entre les secteurs de la Solidarité nationale et de la Jeunesse et des sports et les autorités locales, s'inscrit dans le cadre de la convention conclue entre les deux secteurs pour encadrer les activités sportives des personnes aux besoins spécifiques et découvrir les talents et la créativité de cette catégorie, a expliqué Mme Krikou.

Les directions de l'action sociale et les cellules de proximité relevant du secteur veillent, en coordination avec des associations actives dans ce domaine, à accompagner les personnes aux besoins spécifiques au niveau des plages dans le cadre de cette opération, a ajouté la ministre.

A cette occasion, des associations ont salué cette initiative "salutaire" pour les personnes aux besoins spécifiques, qui peuvent profiter de la mer malgré leur handicap, souhaitant voir de telles opérations se multiplier à l'avenir.