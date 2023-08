Maroc: Mondial féminin - Le pays écrit une nouvelle page glorieuse dans les annales du football mondial

Rabat — Les Lionnes de l'Atlas ont écrit, jeudi, une nouvelle page glorieuse dans les annales du football marocain, arabe et continental, après avoir obtenu une qualification historique pour les huitièmes de finale du Mondial féminin 2023, qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En décrochant une précieuse victoire contre l'équipe colombienne au titre du dernier match de la phase de groupes, les Lionnes de l'Atlas confirment ainsi la place de premier plan qu'occupe désormais le football marocain sur le plan arabe et continental, fruit d'un travail de longue halène portée par une Vision Royale perspicace et prospective.

La défaite des coéquipières de la capitaine Ghizlane Chebbak face à l'équipe nationale allemande sur un large score lors du premier match de ces phases finales de la Coupe du monde n'a nullement entamé la détermination des Lionnes de l'Atlas à croire en toutes leurs chances pour une qualification aux huitièmes de finale, même s'il s'agit de leur première participation à cette grand-messe du football mondial.

Au contraire, les joueuses de l'équipe nationale ont fait preuve d'un mental de fer et d'un courage sans pareil en enchaînant deux victoires successives sur deux grandes équipes de haut niveau: la Corée du Sud et la Colombie.

Durant la phase de groupes, l'équipe nationale a fait preuve d'une force mentale inébranlable en affrontant des adversaires redoutables avec audace durant des matchs très disputés. Elle a affiché une cohésion exceptionnelle sur le terrain, montrant qu'elles était plus qu'un groupe de joueuses talentueuses, mais une véritable famille unie par l'amour du jeu.

Le Maroc a brillé de mille feux durant cette Coupe du monde et a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football mondial en étant la première sélection à dépasser la phase de groupes lors de sa première participation, un exploit inédit qui récompense le talent, le travail acharné et la détermination sans faille des Lionnes de l'Atlas et de leur staff technique.

Cette qualification n'est nullement le fruit du hasard, ni un simple coup de chance, mais plutôt une illustration claire des résultats de la stratégie Royale basée sur le sérieux en tant que vertu cardinale et ligne de conduite à adopter pour relever les défis.

Elle est le fruit du travail de fond mené ces dernières années à plusieurs niveaux par les différents intervenants dans le domaine sportif national, notamment footballistique, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion du sport national.

En effet, le Maroc a organisé le championnat du football féminin et quasiment tous les clubs marocains disposent d'équipes féminines dans toutes les catégories.

Le Maroc s'est doté aussi d'une Académie de football qui a pour objectif de contribuer à l'identification et la formation de futurs footballeurs de haut niveau, à travers la mise en place d'un système éducatif combinant sport et études.

Fruit de la volonté royale, l'Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif d'être à l'écoute de la jeunesse marocaine et de lui assurer les conditions idoines pour l'acquisition d'une formation sportive académique lui permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.

Le succès de la sélection féminine marocaine de football est venu couronner les exploits réalisés par le Onze national lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ainsi que les performances des équipes nationales dans d'autres catégories et des clubs marocains engagés dans les championnats continentaux.

La sélection marocaine féminine, qui s'est qualifiée pour les phases finales de cette Coupe du monde en tant que première sélection arabe à réussir un tel exploit, s'était classée deuxième lors de la Coupe d'Afrique des nations organisée par le Maroc en 2022.

En se qualifiant pour les huitièmes de finales de cette Coupe du monde, la sélection féminine marocaine consacre le niveau d'excellence atteint par le football national qui ne cesse de recevoir les marques d'admiration au niveau continental et international.