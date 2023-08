Afrique de l'Ouest: Situation au Niger - Une délégation du CNSP reçue par le chef de l'Etat

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu, mercredi 2 aout 2023 en fin d'après-midi, une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, avec à sa tête le général de corps d'armée, Salifou Mody.

Les échanges avec le président de la Transition ont porté sur la situation au Niger, qui est calme et sous contrôle selon le chef de délégation. « Nous avons aussi parlé du soutien. Il faut le dire, nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso. Comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger », a rappelé le général de corps d'armée. Salifou Mody a ajouté qu'en plus des sanctions de la CEDEAO, il est question d'une intervention militaire.

Et, « au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye », a indiqué le chef de délégation, selon qui, les efforts seront conjugués pour éviter cette situation. « En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour sécuriser nos populations et sécuriser nos deux pays », a ajouté le chef de délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, Salifou Mody.

Direction de la communication de la présidence du Faso