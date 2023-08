Madagascar: Jeux de la Francophonie - Le pongiste Fabio et la judokate Narindra en argent

Motivés et déterminés. Après la première médaille d'argent ravie par Aimé Mbolalalaina Joël Rakotoniaina en lutte libre, catégorie 74kg, suivie de celle en or de Sidonie Fiadanantsoa au 100m haies, Madagascar a rajouté deux médailles d'argent de plus, hier, en sport individuel, aux IXèmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Le champion d'Afrique en titre Zone- Est et porte-drapeau de Madagascar, en la personne du pongiste Fabio Adrien Rakotoarimanana, rate la médaille d'or et s'est contenté de l'argent en simple messieurs. Le champion de France cadet s'est incliné, hier soir, au stade Tata Raphael devant le Roumain Adrei-Eduard Ionescu par 1 à 3 (6/11, 11/6, 9/11, 7/11). Fabio a écarté en demi-finale, par 0 à 3, le Congolais Exaucé Ngefuassa Ngyie, après avoir balayé en quart l'Arménien Avet Vasilyan. «Je pense que j'ai réussi quand même à montrer quelque chose pour pouvoir passer, mais il a peut-être joué mieux (...) Il a fait de bonnes orientations que moi, au bon moment. Il a bien joué tactiquement (...)

J'ai parfois un peu trop forcé alors qu'il a été plus juste», confie Fabio après la finale. «Le prochain objectif sera les Jeux des îles, de gagner dans tous les tableaux. Nous allons nous reposer et nous entraîner pour pouvoir donner le meilleur et pour bien représenter Madagascar», lance-t-il. «Le Roumain est classé favori par rapport à Fabio. Il a joué beaucoup plus de matches. Fabio n'a pas disputé les autres tableaux par équipe ou double. Fabio a ainsi eu du mal à trouver la sensation», analyse le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Dans le même stade Tata Raphael, la judokate Narindra Henintsoa Rakotovao, engagée dans la catégorie -57kg, échoue, elle aussi, dans la dernière marche. Elle s'est pliée devant la française Chloé Valérie Devictor, battue par wazari. En demi-finale, Narindra a défait la Marocaine Wissal Ziane, après sa victoire en quarts de finale contre la Tchadienne Chancella mianbigue. Deux autres judokas de la Grande Ile, parmi ses pièces maitresses, monteront sur le tatami, ce vendredi. La championne d'Afrique junior en titre, chez les 70kg, Aina Rasoanaivo, est exemptée des quarts et disputera directement les demi-finales, cet après-midi, à 14h05, heure malgache. En cas de victoire, la médaillée d'or des Jeux des Iles combattra la finale à 20h05. L'autre judoka engagé se trouve dans la catégorie des lourds -100kg, en la personne de Marco Lebrun Tolinantenaina, et débutera son combat en huitièmes de finale.