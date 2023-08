Madagascar: Plaidoyer pour la vanille

Alors qu'elle ne se relève pas encore de la crise de la précédente campagne, la filière vanille risque de faire face à une nouvelle menace.

Plaidoyer pour la vanille

Cette fois-ci, ce ne sera pas le fait d'une gestion interne mais plutôt d'une disposition émanant de la Commission qui a adopté le fameux Règlement (UE) 2023/377 du 15 février 2023, tendant à un abaissement significatif de la Limite Maximale de résidus de nicotine dans la vanille. Cette LMR, passée à 0,02 mg/kg au lieu de 0,01 mg/kg, entrera en vigueur le 14 septembre 2023. La menace vient du fait que cette nouvelle limitation bloquera l'exportation d'une quantité non négligeable de la vanille malgache sur le marché européen.

Avec ce que cela suppose de dangers auxquels s'exposent les milliers de familles malgaches qui dépendent de cette filière, par ailleurs stratégique, pour l'économie de Madagascar qui reste, contre vents et marées, le premier producteur et exportateur mondial de l'or malgache comme on appelle cette gousse qui régale les consommateurs européens, friands, par exemple des glaces à la vanille de Madagascar.

Cette mesure prise par la Commission Européenne, est d'autant plus considérée comme inadaptée, dans la mesure où, du moins, selon les spécialistes malgaches de la filière, les données sur lesquelles s'est basée la Commission afin de légiférer, ne reflètent pas la réalité des niveaux de nicotine effectivement constatés.

Par ailleurs, dans le processus d'élaboration de la nouvelle limitation, Madagascar n'a pas été en mesure d'apporter son avis. En somme, et compte tenu de la place que tient la Grande Île, dans le secteur, une perturbation du marché international de la vanille n'est pas à écarter si la Commission Européenne ne se décide pas à revoir sa copie.

Face, d'ailleurs à cette menace qui pèse sur ce produit qui pèse de tout son poids dans la balance commerciale du pays, les autorités malgaches ont décidé d'effectuer un plaidoyer au niveau de la Commission Européenne. L'objectif, étant de parvenir à mettre en place des mesures de flexibilité dans l'application de la nouvelle Limite Maximale de Résidus de Nicotine, de manière à ce que les exportations vers l'Union européenne puissent continuer après le 14 septembre 2023.

Et ce, en attendant une révision de la législation, sur la base des nouvelles données collectées et scientifiquement vérifiées, soit adoptée. Un plaidoyer qui a des chances de réussir quand on sait que non seulement le marché de la vanille repose encore et toujours sur le principe si cher aux Européens du commerce équitable. Mais également et surtout la vanille malgache reste la championne du monde de la qualité.