Madagascar: FESTIVAL SÔMARÔHO - Visite attendue du président de la République

Une demande de grâce publique au président de la République. C'est ce qu'a formulé Joël Isoubaly Andriamahazo alias Wawa, en faveur d'Eliane Bezara ou Ninie Donia, lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la Xe édition du Festival Sômarôho, au stade d'Ambodivoanio. Cela a suscité des discussions et a influencé l'opinion de différentes catégories de personnes à cette occasion. Tous les observateurs attendent avec impatience la suite de l'histoire car, selon des informations fiables, le Président sera à Nosy Be, ce jour, vendredi. Il assistera au spectacle nocturne de Wawa, au stade. Il est certain, et compréhensible, que si la réponse du Président est oui, ce serait un grand point pour Wawa, qui a une popularité incontournable dans la musique. Bien sûr, ce serait aussi un point important pour le président Andry Rajoelina sur le plan politique. C'est une première fois dans l'histoire de Sômarôho, sinon dans celle de la musique à Madagascar. La demande de Wawa a été retransmise en direct sur de nombreux réseaux sociaux. Wawa a souligné que la peine qu'elle a reçue pour ses erreurs est suffisante et qu'elle en demande pardon.

Libération

Et si sa peine n'est pas encore expirée, ne pourrait-on pas la placer en résidence surveillée à son domicile ? Chacun a sa propre interprétation de cette requête, politiciens, simples citoyens, ou même chefs religieux. Tout le monde en parle à Nosy Be, au marché, en taxi-bajaj, au bureau, partout. Ainsi, le gouverneur de la région Diana, par exemple, en s'exprimant après Wawa, a précisé que ce n'était pas le Président qui a fait emprisonner la Reine du Salegy. Il s'agit d'une simple application de la loi par le tribunal compétent. Cependant, ajoute-t-il, il ne faut pas oublier que le président Andry Rajoelina est un ami des artistes. Et surtout, il ressent une charité particulière envers autrui, donc on verra ce qu'il va faire. Certaines personnes que nous avons interrogées, ont également apprécié le geste de Wawa. D'autres, pourtant, interprète ce geste comme du « cinéma ». Mais beaucoup savent que Ninie Donia a été emprisonnée pour des raisons politiques... « Je n'étais pas au stade, mais j'ai vu sur facebook Wawa agenouillé. À mon avis, c'est l'heure de la propagande et tous les moyens sont mis en oeuvre pour vaincre l'adversaire, y compris l'essor prochain de Ninie Donia, parce qu'elle est du parti TIM», affirme Saïd, un chauffeur Bajaj reliant Hell-ville à Ambatoloaka. La chanteuse croupit en prison depuis plusieurs mois, malgré la dégradation de son état de santé. Sept chefs d'accusation ont été retenus contre elle, dont l'association de malfaiteurs et l'accaparement illégal de terrain, objet d'une plainte déposée par la Jirama et l'État pour avoir incité la population à fomenter des troubles à l'ordre public. Selon le verdict, la reine du salegy purgera dix-huit mois de prison.