Afrique: Madagascar - La Réunion - Renforcement de la coopération régionale

Dans la poursuite des efforts du Sénat pour le renforcement de la coopération régionale entre Madagascar et la Réunion, une visite économique du Sénat et des opérateurs économiques malgaches, sous la conduite de SEM le président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa, se tient actuellement à La Réunion. Les sénateurs Eddie Fernand Serge (Questeur) et Manasoa Donat Tang participent à cette visite.

Plusieurs volets

Un tel déplacement pour la promotion des échanges économiques entre Madagascar et La Réunion est le fruit de la collaboration étroite entre le Sénat de Madagascar et la Chambre de Commerce et des Industries, la Chambre de Métier et de l'Artisanat ainsi que la Chambre de l'agriculture de La Réunion. Le but de la visite étant d'accompagner les opérateurs malgaches à s'ouvrir au marché régional entre Madagascar et La Réunion, et à terme au marché international. Elle est constituée de plusieurs volets dont des échanges directs entre opérateurs, des échanges entre opérateurs et autorités ou acteurs clés de La Réunion dont notamment de la région et du département de La Réunion, et des visites de sites permettant aux opérateurs de s'enquérir de la technicité et de l'expertise réunionnaises.

Partenariat

La Délégation de sénateurs et d'opérateurs malgaches a ainsi visité la ferme photovoltaïque d'une puissance de 7 mégawatts-crête et une borne de recharge de véhicule électrique autonome de 22 kW à La Réunion dans le cadre de la prospection pour le développement de l'énergie renouvelable à Madagascar. La Délégation a également visité un site de 30 000 panneaux solaires. La visite des zones d'apiculture a permis à la délégation, conduite par le président du Sénat, d'explorer la possibilité de partenariat entre Madagascar et La Réunion dans ce domaine. Par ailleurs, la Délégation a pu comprendre les techniques de transformation de matières premières en aliment pour bétail dans le cadre de la visite du Groupe de coopératives URCOOPA. Elle a ainsi exploré les potentiels de partenariat entre URCOOPA et Madagascar. Ceci entre dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux îles.