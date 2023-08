Madagascar: « Diversité et biodiversité de Madagascar » - La beauté du pays, mise en avant par les lycéens

Les visiteurs se sentiront comme des Rakoto au pays des merveilles quand ils verront l'enluminure exposée par les adolescents, dans le Hall de l'Hôtel de ville d'Antananarivo du 5 au 30 août 2023. L'art est un moyen idoine pour développer l'éducation. C'est dans cette optique que le projet «Tetikasa kanto manabe», transmet la connaissance, et surtout fait connaître aux étudiants, l'immense richesse de la biodiversité de la Grande île. Hormis les ateliers et conférences livrés par des étudiants et des lycéens, des représentations artistiques illustrant les espèces endémiques, l'abondance des produits naturels, ainsi que les différentes cultures existant dans le pays décorent l'édifice administratif de la ville des Mille...

L'événement est soutenu par des associations comme Plum'Art, Varatava, C'ArtBon, Y-Thirds et ProgressArtWork. : Neuf établissements, à savoir le Lycée Nanisana, le Lycée Jules Ferry Faravohitra, le Lycée Andohalo, le Lycée Jean Joseph Rabearivelo, le Lycée TPGC Mahamasina, le Lycée Moderne Ampefiloha et le Lycée Analamahitsy y seront représentés. Cette manifestation culturelle permettra à ces jeunes de vivre leur « première expérience artistique et de développer leur créativité ».

Selon les initiateurs du projet, «L'organisation de cette exposition au Hall de l'Hôtel de ville est motivée par l'appréciation de l'engagement en faveur de l'art et un soutien aux artistes émergents ». « Tetikasa kanto manabe » a, pour engagement, de sensibiliser la population en général à la conservation de l'environnement. D'autre part, l'équipe fondatrice valorise l'art dans tous ses états, se lance dans l'entreprenariat culturel pour inciter les jeunes talentueux à saisir l'opportunité afin d'acquérir des expériences !