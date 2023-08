Madagascar: Plume de P - Nos enfants

Les vacances, un moment tant attendu par tous nos enfants, qu'ils soient en primaire, au collège, au lycée ou suivant des études supérieures.

Et pour ceux qui ont passé, qui passent ou qui, bientôt, passeront des examens, les vacances le sont encore plus même si l'attente des résultats est une période angoissante.

Cependant, quel que soit le dénouement, nos enfants ont mis tout leur coeur et leur énergie pour préparer ces épreuves et ce, malgré les conditions de travail quelque peu déplorables dans lesquelles ils ont évolué toute l'année. Alors, si à cela on ajoute des éléments exogènes qui viennent « disturber » le bon déroulement des examens...

Nos enfants méritent de passer des vacances réparatrices et en toute quiétude avant d'affronter la prochaine rentrée. En effet, si les uns poursuivront leur cursus scolaire secondaire, les autres, le bac en poche, devront encore parfaire leurs connaissances dans le domaine qu'ils auront choisi pour obtenir des diplômes d'études supérieures.

L'héritage que nous laissons à nos enfants n'est pas reluisant et il leur faudra beaucoup de courage et d'inspiration pour changer le cours de l'histoire. Certes, avoir des diplômes n'est pas une garantie de réussite, mais de les avoir passés impliquent une certaine capacité de réflexion, donc peut permettre d'éviter les idées loufoques et de partir en vrille.

Même si nos enfants vivent à l'heure des vols spatiaux, ils devront toujours garder les pieds sur terre, pour que leurs rêves puissent devenir réalité !