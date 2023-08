Madagascar: Présidentielle 2023 - Avertissement de Christian Ntsay contre toute tentative de déstabilisation

A quelques mois du premier tour du scrutin présidentiel, le chef du gouvernement prône la stabilité politique. Il appelle tout le monde au respect de l'ordre public et de la paix.

La grande famille de l'armée malgache se réunit dans la capitale de la région Menabe, à Morondava, depuis hier, dans le cadre de la première édition du « Forum interrégional sur la défense et la sécurité ». Un événement placé sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement, Christian Ntsay. A ses côtés, le ministre de la Défense nationale, ministre de tutelle, le général Josoa Rakotoarijaona, du ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison et du Secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie ainsi que des élus et responsables des régions Menabe, Bongolava, Melaky, Vakinankaratra et Atsimo-Andrefana, le chef du gouvernement a tenu un discours pour le moins pacifique. A quelques mois du premier tour du scrutin présidentiel, il appelle tout le monde au respect de la paix et de l'ordre public. « Nous ne devons pas laisser de place à la déstabilisation politique afin d'arriver à une élection équitable qui reflète le choix du peuple », a-t-il soutenu. Le locataire de Mahazoarivo a exhorté tous les responsables étatiques à prendre leurs responsabilités et d'oeuvrer pour l'intérêt public.

Alternance démocratique

Le chef du gouvernement veut miser sur la prise de conscience de tous les Malgaches afin d'assurer un processus électoral dans le calme. Il a insisté à ce que chacun ait la culture de la paix dans l'amour de la patrie. En tout cas, depuis ces derniers mois, pas moins d'un observateur s'inquiète de voir resurgir le spectre d'un trouble politique. Chacun sait très bien que le pays n'en finit pas de repasser les plats de crises politiques majeurs, surtout postélectorales. La moindre étincelle peut dégénérer en une crise incontrôlable. Afin d'éviter le pire, Christian Ntsay prône l'intérêt commun tout en félicitant l'effort déjà fourni par le pays et le peuple malgache afin d'assurer une alternance démocratique. « Depuis 2019, l'alternance au pouvoir dans notre pays s'est effectuée sans heurts et je crois et j'espère que le peuple malgache en fera de même pour cette année 2023 afin que nous ayons un président digne de diriger le pays pour les 5 prochaines années », a avancé le numéro Un du gouvernement.

Droit fondamental

« Il ne faut pas se laisser berner par les politiciens et les ennemis de la nation », a-t-il enchaîné. Christian Ntsay invite tous les Malgaches à rester focus sur l'objectif de cette année, l'élection du prochain président de la République. Toutes actions qui vont à l'encontre ne sont pas bien vues. « Madagascar est un pays démocratique, nous écoutons la minorité et prenons également l'avis de la majorité », a néanmoins fait comprendre Christian Ntsay. Du côté de l'opposition, les discours deviennent de plus en plus virulents. Du pasteur Edouard Tsarahame, porte-parole de la plateforme Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM), aux animateurs du Talk show Az Miara Manonja, on ne cesse de mettre le régime sous pression. Une éventuelle descente dans la rue est désormais sur toutes les lèvres. Pas plus tard que mercredi 19 juillet, le pasteur a indiqué que le RMD va conduire la population sur la place de l'indépendance si l'armée ne prend pas ses responsabilités concernant la naturalisation française d'Andry Rajoelina. Sur les ondes d'Az Radio, les animateurs du Miara Manonja se révoltent contre le problème du délestage. « La descente dans la rue est un droit fondamental », ont-ils soutenu tout en repassant en boucle un enregistrement dans lequel la ministre Lalatiana Rakotondrazafy tient le même propos en prenant le cas du délestage du temps de l'ancien régime.