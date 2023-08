Afrique: Moto - MXoAN African Nations - Huit pépites malgaches visent le podium

Madagascar alignera huit pilotes au Championnat continental MXoAN, qui se déroulera sur le circuit Zone 7 - Speedspot au Cap Town, en Afrique du Sud. La délégation malgache quittera le pays ce jour.

La treizième édition du Motocross of African Nations (MXoAN) se jouera les 11, 12, 13 août prochains, sur le circuit Zone 7 - Speedspot au Cap Town, en Afrique du Sud. Il s'agit d'un Championnat continental annuel qui regroupe 19 pays dont Madagascar, et ce sera notre baptême de feu. « La Grande île prendra part pour la première fois à l'histoire du motocyclisme à Madagascar lors de cette joute africaine et alignera huit jeunes pilotes talentueux. Ce n'est que le début, nous espérons que Madagascar sera toujours présent pour les prochaines éditions », a fait savoir Jean Gabriel Harison, président de la Fédération malgache de Motocyclisme (FMaM), lors d'une conférence de presse, hier, à Ivandry. « L'objectif de cette participation est d'augmenter le niveau de performance des pilotes malgaches », a-t-il continué. Ces huit compétiteurs âgés de 9 à 18 ans, sont de très bons pilotes Champions et Vice-Champions de Madagascar. Ils vont affronter leurs concurrents africains dans quatre catégories différentes. Deux pilotes, en l'occurrence Miaro Razafimahefa (16 ans) et Sikina Kentin (17 ans) sont engagés dans la catégorie 125cc. Jeremy Rakotoarimanana (14 ans), Besson Guillaume Tsiranana (12 ans) et Leung Yen Sincère (13 ans) prendront le départ de la catégorie 85cc. Thomas Ramanantsoa (10 ans) et Croft Rowan (9 ans) défendent les couleurs de Madagascar dans la catégorie 65cc, et Samuel Valentin (9 ans) joue dans la catégorie 50cc. « C'est ma première participation en termes de compétition. Mais j'ai déjà disputé deux fois une séance d'entraînement à l'étranger. Par ailleurs, je me suis bien préparé mentalement et physiquement, et je suis prêt à en découdre », indique Miaro Razafimahefa, quadruple champion de Madagascar.

%

Bouffée d'oxygène

En outre, Airtel money était le partenaire officiel de la délégation et a donné une somme de 10 000 000 d'ariary à l'équipe, pour leur mission en Afrique du Sud. De son côté, la FMaM a concédé une somme de 1 360 euros pour le droit de licence internationale ainsi que l'assurance des pilotes. La délégation malgache sera conduite par Tsirava Razafimahefa, multiple champion de Madagascar et Dadou Razafindrakotohasina, président fondateur de la FMaM et actuellement membre de la chambre des conseillers. L'équipe malgache quittera le pays ce jour, et procédera à l'essai et au réglage de leur moto de location respective demain, ainsi que la préparation.