Madagascar: 9es Jeux de la Francophonie - Richianny en or, Fabio, Narindra et Fitiavana en argent

La Grande Île remonte au classement grâce à une fructueuse récolte de médailles des athlètes et sportifs, hier. Madagascar totalise deux médailles d'or et quatre en argent.

Madagascar est monté sur la plus haute marche du podium du concours de peinture, hier. Richianny Ratovo offre la seconde médaille d'or à la Grande Île aux 9es Jeux de la Francophonie de Kinshasa.L'artiste plasticienne pluridisciplinaire malgache a bluffé les jury avec son talent exceptionnel. Son tableau s'intitulait « Fitaratra Tantarao ahy » a fait l'unanimité auprès du jury. Son oeuvre raconte ce qu'elle a vécu tout au long de cette aventure, aussi bien lors de la préparation au pays, que lors de sa participation à Kinshasa, qui n'était pas de tout repos avec des ascenseurs émotionnels et des hauts et des bas. La lauréate du Prix d'art Contemporain en 2021 permet ainsi à la Grande Île de grimper dans le classement des médailles. L'artiste ferronnier Fitiavana Ratovo remporte, de son côté, la médaille d'argent dans la catégorie sculpture. Trois artistes malgaches de la catégorie « art visuel« , dont le troisième est le photographe designer, Toky Andriamalatomanga, ont vu leurs oeuvres exposées au Musée National de Kinshasa dans un premier temps. Ils ont par la suite procédé à la réalisation d'une oeuvre sur place sous la direction artistique des jurys pour ce résultat époustouflant.

Deux argents

En sport, deux médailles d'argent ont été glanées par les athlètes malgaches, hier. Fabio Rakotoarimanana s'est adjugé de l'argent en simple messieurs du tennis de table. La rencontre entre lui et le champion d'Europe, junior, Ionescu, en finale, était prévisible depuis le début du tournoi. Fabio s'est incliné par trois sets à un après avoir tenu tête à son adversaire, (6-11/11-6/9-11 et 7-11). Fabio relance de nouveau le tennis de table malgache sur la scène francophone. Il se présente comme l'une des chances de médailles malgaches aux Jeux des Îles à domicile du 25 août au 3 septembre prochain. « C'était très dur. A la base, je ne suis pas favori et il manquait des trucs. Lui, il a joué simple tandis que moi, j'ai surjoué et trop forcé pour marquer. Mon prochain objectif est les Jeux des Îles, où il faut gagner sur tous les tableaux. Il faut se reposer et s'entraîner pour représenter dignement Madagascar à ces jeux à domicile », a fait savoir Fabio Rakotoarimanana. Après les Jeux des Îles, il participe aussi aux Championnats d'Afrique en Tunisie. En judo, Narindra Rakotovao engagé chez les moins de 57 kg termine à la deuxième place et s'offre la médaille d'argent devant la Française Valérie Chloé Devictor. Elle qui est plus expérimentée et venait de participer aux Championnats du monde universitaire de judo, a bien géré le combat. Malgré le manque d'expérience internationale et surtout une première participation aux Jeux de la Francophonie, Narindra a réalisé un beau parcours à Kinshasa. « C'était dur mais j'ai tout donné. Je suis à la fois triste et contente car j'ai pu monter en niveau et je pourrais m'évaluer pour les Jeux des Iles. Je dois aussi renforcer ma garde », a souligné la médaillée de bronze.

Nouvelles chances

Aujourd'hui, Laura Rasoanaivo est très attendue chez les moins de 70 kg. Le numéro Un mondial chez les juniors pourrait amener une nouvelle médaille au clan malgache. En athlétisme, Claudine Nomenjanahary est engagée en finale du 200 m dames. Elle a terminé troisième de sa demi-finale en signant un temps de 23'82. En basket-ball, la logique est souvent implacable. Les Ankoay U25 ont perdu par 94 à 48 face aux Lionnes de la Téranga du Sénégal, archi-favorites de la compétition. Déjà à la pause, l'écart est conséquent. Les Sénégalaises ont pris de l'avance par 43 à 18. Au retour des vestiaires, les protégées de Prisca Razananirina ne sont pas toujours bien rentrées dans le jeu en enchaînant les fautes et affichant toujours un faible taux de réussite tant dans les tirs à mi que longues-distances. Les Ankoay affronteront, samedi, les Libanaises pour la médaille de bronze. Dans le classement des médailles, Madagascar totalise deux médailles d'or et quatre en argent.