Madagascar: Trafic de plantes endémiques - Deux Pakistanais et deux Malgaches arrêtés

Quatre individus sont interpellés par la gendarmerie nationale pour trafic de plantes endémiques. Ce genre de trafic prend de plus en plus d'ampleur.

Mercredi dernier, deux ressortissants pakistanais et deux Malgaches sont interpellés par la gendarmerie nationale, groupement Antananarivo Renivohitra, à Analamahitsy, pour trafic et tentative d'exportation de plantes endémiques de Madagascar. 182 pieds d'euphorbia guillauniniana, 59 pieds de Pachypodium rosulatum, 130 pieds d'Euphorbia platyclada, 463 pieds d'Euphorbia primulifolia et 107 pieds d'Euphorbia hedyotoide ont été trouvés avec ces quatre individus. D'après la gendarmerie nationale, ces plantes ont une valeur estimative d'un million de dollars sur le marché international puisque le prix d'un pied de plante endémique est environ entre 800 et 1500 dollars. À noter que l'exploitation de ces plantes est interdite par la loi 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international sur les espèces de faune et flore sauvage.

Prise d'ampleur

L'investigation de la gendarmerie sur les ressortissants étrangers suspectés de trafic a donc porté ses fruits, avec l'arrestation de ces présumés trafiquants. La gendarmerie informe également que les deux étrangers sont les cerveaux de ce trafic. Ce type de trafic commence à gagner du terrain et les pays d'Asie sont les destinations de la plupart des plantes. Dans un communiqué relatif à la célébration de la journée internationale des espèces sauvages, le Fonds mondial pour la nature (WWF Madagascar) publie le rapport de TRAFFIC, un réseau international de surveillance de la faune et de la flore sauvage en mars dernier disant que 64% des espèces protégées saisies au niveau mondial proviennent de la Grande île. D'après TRAFFIC, « 121 saisies ont été effectuées en 2005 et 2020 au niveau mondial, représentant 144 478 spécimens, principalement des bois précieux, des reptiles, des amphibiens et des hippocampes. Et parmi les 64% des espèces en provenance de la Grande île, il a été dénombré 30 875 tortues de Madagascar ».

Dans un article publié au mois de septembre 2022, « Jeune Afrique » énumère la prise d'ampleur du trafic des Pachypodium de Madagascar interpellé par les services douaniers français. Selon cet article, la plupart des plantes saisies sont envoyés au musée de botanique pour la survie de l'espèce. Le gain de terrain du trafic d'espèces sauvages se voit de plus en plus depuis les cinq dernières années, selon toujours « Jeune Afrique ». Malgré la prise de responsabilité des autorités et les forces de l'ordre, les trafiquants cherchent toujours de nouvelles méthodes pour essayer de vendre les richesses du pays au plus offrant.