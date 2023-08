Madagascar: Jica Ninja Cup - Un financement de 30 millions d'ariary chacun pour les 3 projets gagnants

Un bel avenir pour les trois startups malgaches, lauréats du concours JICA Ninja Cup - Prix Mizunami Africa Foundation, édition 2023-08-03

Les projets gagnants de ce concours de business plan Next Innovation with Japan (NINJA), organisé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et Mizunami Africa Foundation et lancé le 6 avril 2023 dernier, vont bénéficier d'un accompagnement de 6 mois par des professionnels et à la clé un financement de 30 000 000 ariary chacun pour le développement de leur entreprise.

Projets innovateurs

Il s'agit, en l'occurrence, de Nutrix qui a décroché la première place avec un projet qui vise à produire et commercialiser des barres protéinées à base d'insectes pour améliorer la nutrition et combattre la malnutrition des populations vulnérables de Madagascar. En deuxième position se trouve STCV, avec son projet d'enlèvement et de traitement de déchets en carton, papier, et plastique, et qui propose également ses services pour traiter les matières à recycler et à valoriser. Il y a enfin, en troisième position la startup JATROJEJO, qui opère dans la préparation des pépinières et de plantation à moyenne échelle des jeunes plantes de jatropha curcas avec des vanilliers. Le site de la plantation des pépinières et le lieu de la production d'huile se trouvent à Ambanja, dans la région DIANA. Des projets innovants en somme et qui sont appelés à connaître du succès.

Incubation

Un avenir assuré, en tout cas pour ces jeunes opérateurs quand on sait qu'avec leur incubation qui débutera dès le 17 août prochain chez NextA, pour une durée de 6 mois, ils vont être formés pour la maîtrise des indicateurs-clés de performance comme la création d'emplois, le déploiement de prototypes, la croissance en chiffre d'affaires ou encore l'élaboration de produits ou services alignés avec les Objectifs de Développement Durable. Ces gagnants échangeront ensuite des opinions sur les produits et services qu'ils proposent avec des projets de la JICA, des experts et d'autres parties prenantes afin d'améliorer la faisabilité de leurs projets et de contribuer à la résolution des problèmes à Madagascar. Au cours de cette période d'incubation, des journées de démonstration seront également organisées à l'intention des investisseurs et d'autres parties prenantes. Ces trois gagnants méritent, en tout cas, leur récompense, dans la mesure où ils ont fait preuve de créativité pour être choisis parmi une quarantaine de dossiers reçus.