Madagascar: ANDAVAMAMBA - L'attaque d'une moto en marche fait une victime

Deux bandits ont dérobé une moto occupée par un couple à Andavamamba. Une balle qu'ils ont tirée a frappé une femme se trouvant dans la rue. Le deux-roues a été subtilisé.

Un duo armé a semé la terreur à Andavamamba dans la soirée d'avant-hier. Une femme a été frappée d'une balle dans la jambe et une moto Kymco G6 de 80 Cm3 a été dérobée par la bande. Emportées par la panique après le coup de feu, les personnes des environs ainsi que les propriétaires du deux-roues ont pris la fuite, laissant celui-ci entre les mains des malfaiteurs. L'acte a été commis aux alentours 18H30. Un homme âgé de vingt-sept ans s'est garé avec sa moto dans un coin de la rue pour aller à l'hôpital avec son épouse lorsque les malfaiteurs ont sévi. Le couple revenait de sa maison et était déjà installé sur le deux-roues lorsque les bandits ont surgi de nulle part. Les deux hommes se sont approchés de la moto pour sommer aux occupants de descendre et de laisser le véhicule à deux roues. Pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, le couple leur a indiqué que ce n'était pas le bon moment puisqu'il devait de toute urgence se rendre à l'hôpital. Le moteur étant déjà allumé, les victimes allaient partir lorsque l'un des bandits a sorti une arme de poing pour la pointer sur eux. Faisant mine de l'ignorer, le chef de famille était sur le point de rouler lorsque celui qui tenait le pistolet a dirigé le canon de l'arme sur sa jambe pour ouvrir le feu sans crier gare. Les personnes qui se trouvaient dans les parages ont détalé au premier coup de feu. Dans un sauve-qui-peut, l'homme qui tenait le guidon du deux-roues a également pris la poudre d'escampette laissant sa moto au gang qui l'a aussitôt emportée. Dans l'échauffourée, sa femme avait elle aussi juste le temps de s'enfuir.

Désarroi

La balle tirée a en revanche frappé la chaussée pavée pour ricocher et atteindre la jambe d'une femme. Pendant que le lieu de l'attaque se vidait, elle était livrée à elle-même avant qu'elle ne soit enfin conduite à l'hôpital. La nuit même, la police a été alertée mais les recherches ont été vaines. Les bandits opéraient à visage découvert. Confiants, ils ne cherchaient pas à se cacher. Les recherches de la moto et de la bande se poursuivent. En attendant, les victimes ont lancé la photo de leur moto sur facebook et appellent toutes personnes susceptibles d'avoir un quelconque indice à les contacter.