Afrique: JEUX DE LA FRANCOPHONIE - BASKETBALL - Madagascar écrasé par le Sénégal

Battu sur tous les compartiments du jeu, Madagascar s'est incliné logiquement en demi-finale du match de basketball pour les filles de moins de 25 ans.

à part la maîtrise technique des sénégalaises, l'arbitrage a fait le sien pour pousser les adversaires de Madagascar à se hisser en finale dans certaines décisions. Mais cela n'enlève en rien la qualité technique des sénégalaises. Madagascar s'est incliné sur le score de 48-94 (16-21, 2-22, 10-29, 20-22) dans le match de la demi-finale de basketball filles U25, comptant pour les Jeux de la Francophonie qui se déroulent actuellement à Kinshasa. En première période, la bande à Prisca Razananirina, coach de l'équipe nationale de Madagascar, a su répondre coup sur coup pour n'être menée que sur le score de 16-21. Les Sénégalaises ont construit leur victoire en deuxième quart temps avec un score de 2-22 pour terminer à 18-43 à la pause. Les deuxième et troisième quart temps ont été dominés par le Sénégal et les joueuses malgaches semblaient inexistantes sur le terrain. Avec Khadidiatou Bigue Sarr et Aminata Tall, toutes deux à 17 points, et Ndioma Kane, à 16 points à la fin du troisième quart temps, le sort des malgaches était scéllé. Avec la carence de Harisoa Muriel Hajanirina, à zéro points en fin de troisième quart temps, Kristina Rakotobe, avec ses 16 points, a été la meilleure marqueuse du côté malgache, mais elle ne peut rien faire toute seule.

%

Erreur tactique et stratégique

Les joueuses malgaches ont été dépassées par la vivacité et la maîtrise technique des sénégalaises sur tous les plans du jeu. Leur victoire est logique et sans conteste. Khadidiatou Bigue Sarr a été la meilleure marqueuse du côté des sénégalaises avec ses 25 points. Au match de classement pour la troisième place, Madagascar va affronter le Liban, battu par le Cameroun sur le score de 58-69. C'est un match que les protégées de Prisca Razananirina doivent jouer sans complexe pour améliorer le classement malgache en cas de victoire. Sitraka Mandimbison Ramaronjatovo, supporteur des Ankoay de Madagascar, a analysé le match comme une erreur tactique de Prisca Razananirina. «Le deuxième quart temps a été une erreur stratégique du coach. Elle est maîtresse de ses choix, mais à mon avis, elle doit composer son ossature avec les joueuses de MB2ALL qui ont une complicité sur le terrain, à savoir Murie-Chantiah- Christiane, combinées à Kristina et Marion. Cette idée n'engage que moi», confie Sitraka Mandimbison Ramaronjatovo. Pour la troisième place, Madagascar a encore une chance de se rattraper, mais il faut changer d'attitude et jouer avec intelligence et sans pression.