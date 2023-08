Cote d'Ivoire: L'an 63 marqué par l'ouverture d'une nouvelle Université

Le ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné, le jeudi 13 juillet, le ton de la mise en oeuvre des curricula de formation de l'université de Bondoukou, à Grand Bassam.

L'ouverture, en octobre prochain, de cette université vient améliorer l'écosystème des établissements d'enseignement supérieur. Elle aura la particularité d'abriter en son sein quatre unités de formation et de recherche dans un certain nombre de domaines, notamment la communication, les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le développement durable et une école nationale supérieure publique en architecture et en urbanisme. Les actions du Président de la République Alassane Ouattara dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur sont multiples.

En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, plusieurs promesses dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été tenues et réalisées. A preuve, le grand programme de réhabilitation et de rééquipement des universités, des cités et restaurants universitaires, le basculement dans le système Licence master doctorat (Lmd), l'augmentation de l'enveloppe allouée au traitement des bourses qui passent de 5 milliards de F Cfa à plus de 23 milliards de F Cfa et les bourses hors Côte d'Ivoire à plus de 11 milliards de F Cfa. Les bourses d'excellence sont passées de 300 à 800 millions de F Cfa, le recrutement de 4870 enseignants-chercheurs et chercheurs depuis 2011, soit environ 406 enseignants-chercheurs par an. Ce qui correspond à une masse salariale et prime de recherche de 4, 325 milliards de F Cfa par an, en complément du stock existant.

Outre cette action, l'augmentation des salaires des enseignants-chercheurs qui passent pour un assistant de 800 000 F Cfa de prime de recherche à 2 millions de FCfa ; un maître de conférences et un professeur titulaire de 1,2 million de prime de recherche à 2,5 millions de F Cfa. Il y a eu également la mise en place du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), un mécanisme pérenne de la recherche avec un capital de 10 milliards de F Cfa.

Pour rappel, avant 2011, la Côte d'Ivoire comptait 3 universités. Aujourd'hui, elle en compte désormais 9 et prévoit en créer à Abengourou, Adiaké et à Daoukro .