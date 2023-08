Madagascar: District Ikongo - Lancement des travaux de réhabilitation post cyclones

Les séquelles de la saison cyclonique 2022 sont encore palpables dans les régions de Madagascar. La situation dans le district d'Ikongo témoigne des ravages causés par ces phénomènes devenus de plus en plus violents et puissants. La Maison Centrale d'Ikongo fait partie des bâtiments administratifs non réutilisables, compte tenu de son état vétuste et des dégâts enregistrés suite au passage du cyclone Batsirai. Des bâtiments scolaires comme ceux de l'École Primaire Publique (EPP) d'Ikongo et du Collège d'Enseignement Général (CEG) de Maromiandra ont également été victimes de la succession de cyclones en 2022. Reconstruire ces infrastructures selon les normes afin de garantir la sécurité de la population et assurer les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de ces établissements scolaires, le gouvernement malgache s'est donné comme mission de les réhabiliter. Les travaux pour la prison seront effectués sur une durée de quatre mois, tandis que la reconstruction des écoles s'étalera sur trois mois.

Du concret

Le Gouvernement a priorisé la reconstruction de ces bâtiments avec le principe du 3B ou « Build Back Better than before », reconstruire mieux qu'avant en respectant les normes de construction des infrastructures modernes et qui prend en considération l'aspect humain, la sécurité en général, et notamment les normes de construction de bâtiments administratifs résistant aux aléas climatiques. Concrètement, la maison Centrale d'Ikongo à reconstruire comportera deux principaux bâtiments. Le premier correspond à un bâtiment administratif à deux niveaux qui accueillera : une infirmerie, deux postes de police, un parloir, une cuisine, cinq bureaux et un magasin de stockage. Le second est quant à lui un bâtiment de détention à deux étages qui sera divisé en trois quartiers dont un pour les femmes et les deux autres pour les hommes et les mineurs. Les bâtiments scolaires comportent deux salles de classe pour l'EPP d' Ikongo et deux salles de classe pour le CEG de Maromiandra.