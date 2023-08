Madagascar: Précampagne - Deux candidats déclarés et un aspirant à Ankaramalaza

Chacun pour soi et Dieu pour tous. Une expression que trois personnalités politiques ont mise en images, cette semaine, dans le village d'Ankaramalaza.

Deux candidats déclarés et un candidat potentiel à l'élection présidentielle ont largement mis en images, sur les réseaux sociaux, leur participation à la convention annuelle au centre de réveil chrétienne d'Ankaramalaza. Il s'agit de Marc Ravalomanana, porte-étendard déclaré du parti "Tiako i Madagasikara" (TIM), Hajo Andrianainarivelo, qui a annoncé qu'il sera le porte-fanion du parti "Malagasy miara-miainga" (MMM), et Hery Rajaonarimampianina, chef de file du parti "Hery vaovao ho an'i Madagasikara" (HVM). À en croire les différentes publications sur leurs pages Facebook officielles respectives, ou encore, par leurs partisans, les trois politiciens ont été présents à Ankaramalaza à des jours différents.Ls deux anciens présidents, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina ont pourtant assité au mêmeculte. Les trois personnalités s'évertuent, pourtant, de mettre en avant leur attachement à leur foi chrétienne et leur ferveur, de leurs rencontres avec les habitants du village, ou encore, leurs échanges avec les autres fidèles présents à la convention. Chacun s'occupe de mettre en avant et de soigner son image, sans égard pour les autres.

Vivier électoral

Pareillement, chacun s'applique à publier des carnets de route, mettant en avant les routes dégradées, ponctuées de mini meetings politiques pour Marc Ravalomanana. Hery Rajaonarimampianina, lui, affirme que depuis trente ans, du moment qu'il est présent à Madagascar, "j'ai toujours pris part à la convention au Centre d'Ankaramalaza". Pour Hajo Andrianainarivelo, il souligne qu'Ankaramalaza est la première localité qu'il a visitée après l'annonce de sa candidature à la course à la magistrature suprême. Que lui et son épouse y sont "pour renforcer leur foi afin de faire face à tout ce qui adviendra". Se trouvant à environ 600 kilomètres d'Antananarivo, dans le district de Manakara, la convention annuelle au Centre de réveil chrétienne d'Ankaramalaza se tient durant chaque dernière semaine de juillet à la première semaine d'août. Elle rassemble entre quinze mille et vingt mille personnes. Essentiellement des fidèles protestants. Bien qu'aborder le sujet de front soit tabou, le fait est que les fidèles chrétiens sont un vivier électoral conséquent. Mettre en avant sa foi et sa ferveur chrétienne n'est jamais anodin en ces temps de précampagne.