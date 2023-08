Madagascar: Nosy-Be Symphonies, 8e édition - Apprécier la musique classique dans un cadre exotique

Quoi de mieux que de finir en beauté les vacances en plongeant dans l'ambiance particulière de la musique classique dans un cadre idyllique et paradisiaque.

Cette année, la 8e édition du festival Nosy-Be Symphonies se déroulera du jeudi 31 août au dimanche 03 septembre prochain, juste à la veille des rentrées scolaires, dans l'île aux Parfums.

A l'affiche de cette édition, de grands noms internationaux et locaux qui ont déjà fait montre de leur talent lors des précédentes éditions du festival. Il y aura, notamment la virtuose du piano Elzbieta Dedek, déjà Premier Prix de Musique de Chambre et Premier Prix de Piano, qui est la marraine du festival, le violoniste Bertrand Lavrenov, le choeur Cantiamo ou encore les LMM Quartet, sans oublier Stephaniella Ramandimbinierana et les guitaristes Harry Rakotomampionona et Parany Ramaromisa.

Cette 8ème édition verra également la participation de Madagascar Orchestra.

L'objectif du COAC (Comité d'organisation d'activités culturelles), qui est l'instigateur et l'organisateur de ce festival depuis 8 années déjà, est de promouvoir la musique classique à Nosy-Be, en créant des moments magiques et inoubliables, un vrai plaisir pour les yeux et le ravissement de l'ouïe dans un endroit de rêve. Une autre manière d'apprécier la musique classique dans un endroit exotique.