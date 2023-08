Ghana: Le parc mémorial de Kwame Nkrumah fait peau neuve

Au Ghana, le parc mémorial et le mausolée de Kwame Nkrumah font peau neuve. Ce site qui abrite la dépouille du père de l'indépendance a été inauguré le 4 juillet dernier par le président Nana Akufo-Addo, après plus d'un an des travaux de réhabilitation. Des travaux très attendus, car depuis sa création en 1992, ce bâtiment emblématique n'avait pas été rénové, et de nombreuses personnes se plaignaient de son état délabré. Aujourd'hui, le site comporte plusieurs nouveautés et l'objectif est de perpétuer la mémoire du père fondateur.

Parmi les nouveautés de cette rénovation, on compte une salle VIP, une galerie audiovisuelle et un mur avec les citations de Kwame Nkrumah. Pour faire vivre la mémoire du père fondateur, Bethel Kofi Mamphey, l'architecte à l'origine des travaux, a dû étudier l'homme derrière le mythe: « Il fallait que je vive sa vie, que je comprenne son enfance et ce qui influençait ses décisions. Tous ces éléments ont été pris en compte dans la conception du projet de rénovation. L'un des éléments que nous avons ajouté au parc est un mini-amphithéâtre. Nous l'avons imaginé comme une plate-forme pour encourager l'art oratoire et de la poésie, cher à Nkrumah. Tout dans le parc a été conçu pour évoquer son esprit », explique Bethel Kofi Mamphey, au micro de Christina Okello de la rédaction Afrique.

%

L'architecte de 29 ans a également réfléchi aux matériaux nécessaires pour protéger le parc mémorial d'une nouvelle dégradation: « Nous avons introduit des matériaux tels que le bois et la pergola, une forme d'abri, puis avons ajouté un revêtement supplémentaire et des tiges d'acier pour prévenir la rouille. Grâce à ces divers éléments, le bâtiment n'est plus à la merci de la rouille comme ça a été le cas auparavant, en raison de sa proximité avec la mer. »

Une rénovation qui profite au tourisme

Ce travail de rénovation devrait permettre au Ghana d'attirer plus d'un million de touristes d'ici la fin de l'année, selon le gouvernement.

Mais cet accent mis sur le tourisme n'honore pas la mémoire du père fondateur, c'est en tout cas ce qu'estime Nana Yaa Jantuah, la présidente du parti CPP, le parti de Kwame Nkrumah: « Est-ce vraiment en sa mémoire ou est-ce pour le profit d'une entreprise ou pour le tourisme ? Parce que maintenant, même les prix des billets ont augmenté, ce qui signifie que celui qui a réalisé les travaux cherche purement à faire de l'argent, cela n'a rien à voir avec la mémoire d'un homme qui a apporté l'indépendance au Ghana. Oui, la rénovation est une bonne chose, mais ce n'est que de l'esthétique. Nous voulons du concret, nous voulons que ce lieu incarne la mémoire de cet homme, de ce qu'il a fait. »

La présidence du parti CPP qui s'est rendue sur place estime que l'importance de l'indépendance manquait: « Il s'agissait principalement de discours prononcés à l'Organisation de l'unité africaine. Je m'attendais à ce que le rôle de Kwame Nkrumah dans l'indépendance soit davantage mis en valeur, mais nous n'avons rien vu de tel. »

Au total, cette remise à neuf a coûté au Ghana 3,5 millions de dollars et a été entièrement menée par des Ghanéens eux-mêmes. L'architecte à l'origine des travaux, Bethel Kofi Mamphey, affirme que l'ancien président, un panafricaniste convaincu, aurait été fier de ce parc mémorial.