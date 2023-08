Madagascar: « Ankohonana miatrika » - 250 000 ariary pour les ménages vulnérables

Pour bien préparer la rentrée et pour prévenir l'abandon scolaire, 797 694 ménages vulnérables recevront chacun la somme de 250 000 ariary. Les ménages ayant des enfants en classe de primaire seront priorisés.

Une réponse à l'inflation à travers la protection sociale. Le conseil des ministres de mercredi dernier a donné l'approbation au ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) de mettre en oeuvre le programme « ankohonana miatrika ». C'est un programme de protection sociale financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions USD permettant de soutenir 797 694 ménages vivant dans la pauvreté dans les 23 régions du pays. Il s'agit d'octroyer une aide financière de 250 000 ariary à chaque ménage bénéficiaire. Selon le communiqué du Conseil des ministres, 40% des ménages bénéficiaires vivent en milieu urbain et 60% en milieu rural. Le lancement officiel de ce programme se tiendra à Ambanja dans la région Diana et sera opérationnel au cours de ce mois. Ainsi, la distribution de cette aide financière dans les autres régions se fera progressivement suivant un calendrier préalablement établi.

Education

La lutte contre l'abandon scolaire est le principal objectif de ce programme. Les fournitures scolaires subissent de plein fouet l'inflation. Le manque de moyens financiers constitue ainsi un réel obstacle pour la scolarisation des enfants surtout pour les ménages les plus vulnérables. « Les ménages dirigés par les femmes et ayant des enfants en primaire seront priorisés. Comme il a déjà été mentionné en conseil des ministres, ce programme met également en exergue la nutrition. Les bénéficiaires seront encouragés à rejoindre les sites dédiés à cet effet pour pouvoir bénéficier d'une éducation nutritionnelle afin de prévenir l'insécurité alimentaire », selon une source auprès du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF).