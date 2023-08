Ile Maurice: Jeux de la Francophonie l Athlétisme - Rosun et Collin ramènent deux nouvelles médailles

Après quatre journées de compétition au stade des Martyrs, Maurice a récolté six médailles, soit trois en or, deux d'argent et une de bronze. Lors de la journée d'hier jeudi 3 août, deux nouvelles médailles sont venues garnir l'escarcelle mauricienne par l'entremise de Jessika Rosun, médaillée d'or, et Vanessa Collin, médaillée d'argent, après la finale du lancer du javelot. Nos sprinteurs jouaient leurs places pour les finales du 200m hier soir.

Avec trois concurrentes en action dans la finale du lancer du javelot, l'équipe mauricienne d'athlétisme était assurée de ramener deux nouvelles médailles à travers Jessika Rosun et Vanessa Collin. La première a pris la médaille d'or avec un jet à 47m91 alors que la seconde a pris la médaille d'argent avec un lancer à 45m38. La Congolaise Rose Mulambavu Tiba a pris le bronze avec une performance de 39m10. «Je suis très contente et fière de cette médaille. C'est le résultat du travail qui a commencé depuis très longtemps. Vanessa peut le confirmer car nous étions toutes les deux blessées et c'est un retour exceptionnel. Il y a eu beaucoup de sacrifice derrière et on remercie tous ceux qui ont été derrière nous», confie Jessika Rosun.

En demi-finales du 200m dames, Amélie Anthony est passée proche de la qualification pour la finale hier soir. Elle a malheureusement terminé à la sixième place de la première demi-finale avec un temps de 24s24. Océanne Moirt a aussi été stoppée lors de la deuxième demi-finale avec sa 4e place en un temps de 24s01. Chez les messieurs, Jonathan Bardottier n'a pu valider son ticket pour la finale. Il a pris la 7e place avec un chrono de 21s18 tandis que Noa Bibi sera sur la ligne de départ de cette finale masculine prévue à 19h30 ce soir. Dans la deuxième demi-finale, il a pris la deuxième place avec un temps de 20s97.

Pour cette cinquième et dernière journée de compétition, Juliane Clair tentera de se frayer une place sur le podium du lancer du marteau féminin à partir de 14 heures (heure de Maurice). Dezardin Prosper aura le même objectif lors de la finale du saut en hauteur messieurs à 18 heures. A 18h20, Liliane Potiron sera engagée sur la finale du triple saut féminin. Bernard Baptiste sera, pour sa part, en action lors de la finale du lancer du poids messieurs à 18h30.