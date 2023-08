Afrique: Toliara II - Le fokontany de Marofatike confirme son adhésion au projet Base Toliara

Ils espèrent plus que jamais une réouverture du projet Base Toliara. Les habitants du fokontany de Marofatike, dans la commune rurale de Maromiandra à Toliara II, ont une raison particulière de confirmer leur souhait pour une reprise des activités du projet puisque leur village figure parmi les localités où sera tracée la "route minéralière ». Mahioky Rambeloson, le chef du village, ne désespère pas quant à la possibilité de reprise des activités d'exploitation de l'ilménite. « Nous sommes très optimistes car nous sommes convaincus de l'utilité des activités offertes par Base Toliara avant qu'elle ne soit suspendue », explique-t-il en précisant que « l'adhésion de la population à ce projet reste intacte ».

Aux yeux de la population locale, cette reprise est synonyme de développement socioéconomique. « Nos jeunes auront, par exemple une chance de retrouver de l'emploi », continue-t-il. Bref, « ce projet apportera des solutions aux problèmes socioéconomiques auxquels le village est confronté depuis sa suspension ». Et l'espoir d'une vie meilleure est d'autant plus permise quand on sait que Base Toliara s'engage à poursuivre les projets sociaux destinés à l'ensemble de la population comme les infrastructures routières et les activités d'appui aux paysans. Rebila Remosa, un membre du pacte villageois soutient pour sa part que « les travaux et les appuis réalisés au bénéfice de la population seront renforcés par Base Toliara et que par conséquent l'Etat est appelé à autoriser, dans les plus brefs délais, cette reprise des activités ».