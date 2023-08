Ile Maurice: Judo l 3e journée - Durhone notre meilleure chance

Le tournoi de judo des Jeux de la Francophonie se poursuit ce vendredi 4 août avec la troisième et dernière journée de compétition en individuel. Cinq Mauriciens seront à l'oeuvre. Tracy Durhone paraît être notre meilleure chance de podium.

Elle luttera chez les +78 kg avec comme première opposante la Burkinabée Michelle Sandrine Nikiema. Mieux classée, avec sa 171e place sur le tableau mondial, Durhone devrait pouvoir s'imposer. Présente dans un petit champ, on peut être certain qu'elle donnera tout pour se hisser dans le bloc final.

Nous suivrons également avec attention le parcours de Noémie Evenor chez les -70 kg. La championne nationale affrontera la Congolaise Taty. Elle se mesurera par la suite à la Malgache Razafy Rasoanaivo. Un combat qui ne s'annonce guère évident - mais pas impossible -, considérant la 69e place mondiale qu'occupe la Malgache.

En -78 kg, c'est Alexsha Agathe qui défendra nos couleurs. Sa première adversaire sera la Roumaine Denisa Marin. Les choses se corseront après, puisqu'elle aura, en face, la 65e mondiale, soit la Canadienne Coralie Godbout.

Deux Mauriciens sont en lice en masculin. En -100 kg, nous avons Tushar Goodoory. Le tirage au sort a voulu qu'il s'oppose, pour son premier combat, au Congolais Chris Mboyo. Si une réussite lors de cette première étape reste dans le domaine du possible, la suite risque, par contre, d'être plus difficile pour notre compatriote, avec un duel face au Roumain Eduard Serban, 106e au classement mondial et tête de série numéro 2 dans la catégorie.

Hansley Bégué sera notre représentant en +100 kg. Il effectuera son entrée en matière contre le Canadien John Messe A Bessong. Avant de combattre le Marocain Mohammed Lahboub. Ce dernier s'avère être un adversaire plus coriace que le premier pour Hansley Bégué. Lahboub occupant effectivement le 89e rang sur le classement mondial.

Résultats de la 2e journée: Nos combattants s'arrêtent au tour préliminaire

Des trois combattants Mauriciens en lice durant la journée d'hier, personne n'a malheureusement pu se hisser au bloc final. Shawn Foolchand, engagé chez les -73 kg, a disputé trois combats, pour un bilan d'une victoire et deux défaites. C'est d'ailleurs avec un revers qu'il a débuté son tournoi. Ce fut face au Canadien Justin Lemire. Il s'est repris lors de son 2e duel, en battant le Nigérian Diabri Daouda. Shawn Foolchand s'inclina dans le combat de repêchage face au Camerounais Teddy Kom.

Daniellito Rosidor-Perrine a, lui, livré deux combats chez les -81 kg. Et perdit les deux. Le premier face au Malgache Fetra Ranaivoarisoa et le second contre le Marocain Hamza Kabdani. Notre représentante en féminin, Emilie Momus (-57 kg), n'a pu faire mieux que les garçons. D'entrée, elle s'inclina contre la Congolaise Philipe Muisi. Par la suite, elle imposa sa loi sur la Gabonaise Augusta Ambourouet. Mais, elle fut hélas privée du bloc final après une défaite lors du combat de repêchage contre la Burundaise Diane Pare.