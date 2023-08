Madagascar: Concours d'écriture et d'art oratoire - Les candidats, invités à écrire au futur président de Madagascar

Un concours, inédit d'écriture et d'art oratoire ou d'éloquence, organisé par Transparency International Initiative Madagascar, est ouvert depuis hier. Il est organisé en collaboration avec les clubs Fongotra et Youth and Citizen for integrity, des initiatives de jeunes malgaches qui se sont ralliés pour s'engager dans la lutte contre la corruption.

On peut dire que ce concours est de circonstances puisque les prochaines élections présidentielles approchent à grand pas.

En effet, l'objet du concours n'est, ni plus ni moins, que la rédaction d'une lettre adressée au président de la République de Madagascar prochainement élu.

Ce concours s'adresse aux jeunes, hommes ou femmes habitant à Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga et Toliara selon le règlement établi par la Transparency International.

Ainsi, les candidats au concours pourront adresser leurs souhaits pour le pays et leurs requêtes au futur président élu, pour faire de Madagascar un pays développé, dépourvu de toutes formes de corruption, dans un texte de 800 à 1 500 mots, et dans un plaidoyer enregistré que l'on pourrait lire en 5 minutes.

L'objectif du concours est de mettre en exergue le talent en rédaction et en éloquence des jeunes malgaches pour convaincre tous les citoyens et réveiller leur fierté patriote, notamment pour la lutte contre la corruption, à travers une lettre émouvante. Ce sera une parfaite occasion pour les jeunes de faire entendre leur voix et d'exposer leurs idées sur le rôle du Président dans la lutte contre la corruption.

La lettre devra être rédigée et déclamée en malgache.

Tous les chefs-d'oeuvre rédigés sur Word, ainsi que l'enregistrement vocal du texte devront être envoyés à l'adresse mail communication@transparency.mg au plus tard le 09 août à 16 heures.

Après la phase de présélection qui se déroulera le 9 août, les lauréats seront connus lors de la phase finale qui aura lieu le 12 août prochain.