Tunisie: Coupe arabe des clubs champions | L'EST incapable de gagner face à un adversaire refusant le jeu - Un air de déjà-vu ...

Malgré tous les efforts d'Abu Zraiq, Bougrine et d'Iwuala, l'attaque espérantiste était incapable de percer la défense sfaxienne. Un air de déjà-vu. C'est qu'à chaque fois qu'elle fait face à un adversaire refusant le jeu, l'attaque espérantiste peine à s'exprimer.

Faute de but marqué dans les filets sfaxiens, l'Espérance n'a pas pu dépasser le premier tour. Or, il fallait impérativement gagner ce troisième match pour pouvoir se qualifier au second tour, d'autant qu'Al Ittihad a battu Al Shorta.

Résultat des courses : l'Espérance de Tunis est éliminée dès le premier tour de la joute arabe après s'être contentée de faire match nul avec le CSS. Pourtant, les attaquants «sang et or» ont tout essayé. Mais malgré tous les efforts d'Abu Zraiq, de Bougrine et d'Iwuala, l'attaque espérantiste était incapable de percer la défense sfaxienne. Un air de déjà-vu ! C'est qu'à chaque fois qu'elle fait face à un adversaire refusant le jeu, l'attaque espérantiste peine à s'exprimer. Et c'est ce qui s'est passé avant-hier et ce qui résume, d'ailleurs, le match. Le CSS, déjà éliminé, a refusé catégoriquement le jeu, restant dans sa moitié du terrain. Par ailleurs, nous n'avons enregistré qu'une seule tentative sfaxienne tout au long du match, celle de Wahah Zaidi en première mi-temps. Une tentative sans véritable danger pour la défense espérantiste puisque Memmiche n'a eu aucune difficulté à intercepter la balle.

Trois matches, un seul but !

Le bilan de l'Espérance de Tunis en cette Coupe arabe est plus que décevant, au vu de son historique, de son riche palamarès, de sa réputation d'un grand club et... des recrutements effectués lors de ce mercato estival.

Car même si les nouvelles recrues, Oumarou, Bouguerra et Teka, n'ont pas lésiné sur l'effort, montrant même de belles choses, il y a encore du travail à faire pour que la mayonnaise prenne.

Le revenant Anayo Iwuala a, lui aussi, démontré de belles choses. Abu Zraiq a également sorti de bons matches et parvenu à peser sur les défenses adverses, celle du CSS notamment. Le problème, c'est que l'attaque espérantiste, malgré le volume de jeu intéressant qu'elle développe, n'est pas suffisamment percutante. Un seul but en trois matches, c'est peu. Trop peu !

Puis, il est temps que Mouine Chaâbani trouve la solution à un problème récurrent : parvenir à déverrouiller la défense d'un adversaire qui refuse catégoriquement le jeu, comme c'était le cas avant-hier contre le CSS.