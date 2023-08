Tunisie: Courtrai relance Youssef Abdelli

Le KV Courtrai ne lâche pas le buteur de l'Etoile Sportive du Sahel.

Le champion de Tunisie a eu beau décliner une première approche de Courtrai, soit une offre de l'ordre de 300.000 euros, le club belge est revenu à la charge en doublant et proposant 600.000 euros et 20% à la revente.

Si l'ESS est peu enclin à libérer son attaquant, le club phare du Sahel pourrait céder son joueur si la proposition atteignait les 800.000 euros en plus de 25% à la revente. De là à voir l'attaquant de 24 ans (passé par les rangs de l'USM, Nice, Lens, l'EST et Al Ahli) faire ses valises, il n'y a qu'un pas à franchir pour Courtrai qui pourrait avoir gain de cause en cas de révision à la hausse de sa proposition. Attendons voir.

Haithem Jouini décline Sanliurfaspor

Une saison aboutie au Stade Tunisien a relancé la carrière de Haithem Jouini qui a même réendossé la casaque du Team Tunisie il y a quelque temps. Et à 30 ans accomplis donc, Jouini est à nouveau ciblé par plus d'un club sur le marché des transferts dont l'EST et le CA. Ce faisant, même à l'étranger, Jouini est courtisé. Ainsi, l'ancien «Sang et Or» a fait l'objet d'une proposition de la part des divisionnaires turcs de Sanliurfaspor. Sauf que l'offre a été jugée insuffisante alors que la valeur marchande du joueur avoisine les 600.000 euros sur Transfermarkt.

Everton fond sur Chermiti

Everton a raflé la mise en enrôlant Youssef Chermiti, jeune pépite tunisienne de 19 ans évoluant jusque-là au Sporting Lisbonne. L'autre club de Liverpool a donc fini par engager Chermiti alors que Bournemouth et Wolverhampton étaient aussi en lice pour recruter le joueur. Volet détails du dernier accord, Everton a mis sur la table 20 millions d'euros ajoutés à 20% à la revente. Une bonne affaire pour Everton sachant que Chermiti disposait d'une clause libératoire de 80 millions d'euros !

Damergy en D2 Française ?

Libre de droit après une expérience avec le Stade Rennais, le portier international U23 tunisien, Elias Damergy, aurait trouvé un point de chute. En effet, le joueur serait dans le viseur de Pau FC, club de D2 française et pourrait signer dans les tout prochains jours.

Ben Mohamed vers Guingamp

Toujours en Ligue 2 française, Aymen Ben Mohamed, ex-joueur du Havre, mettra quant à lui le cap sur les divisionnaires de Guingamp. Alors qu'il devait réendosser la casaque de l'EST, Ben Mohamed, un temps courtisé aussi par l'USM, signera finalement en faveur de Guingamp.

Moataz Zemzemi sur le marché

Zemzemi va quitter les Chamois Niortais, club de National. L'ex-attaquant clubiste de 23 ans, sous contrat avec les Niortais jusqu'en été 2024, aurait obtenu son bon de sortie et reste courtisé puisque Bordeaux, le Paris FC, Valencienne et Troyes sont en course pour le recruter. Gaucher pur, Zemzemi a signé cinq buts la saison écoulée et suscite donc l'intérêt de quelques écuries en France.

Salah Harrabi au Qatar

Désormais ex-arrière de l'USM, Salah Harrabi a trouvé preneur ces derniers jours au Qatar. Le défenseur tunisien a signé chez les divisionnaires de Kheritat. Il s'est engagé pour un bail d'un an renouvelable. Transfuge de l'Etoile Sportive du Sahel, Harabi avait rallié les Bleus de Monastir en 2022.