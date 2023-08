Sénégal: Un lot de matériel agricole pour les producteurs de Fatick

Fatick — La direction régionale du développement rural (DRDR) de Fatick (ouest) a reçu, jeudi, un important lot de matériel agricole comprenant une quarantaine de tracteurs et de planteuses.

Cet équipement visant à réduire les inégalités de genre a été acquis à partir de programmes destinés à subventionner la campagne agricole.

Le lot d'équipements subventionnés par l'État, entre 60 et 100 pour cent selon le type de matériel, compte également des semoirs, de récolteuses et planteuses de pommes de terre et de manioc.

Cet appui s'inscrit dans le cadre de la politique d'appui au développement agricole et rural.

« Il y a des équipements sur toute la chaîne de valeur. De la préparation du sol jusqu'au post récolte », a fait savoir le directeur régional du développement rural (DRDR), Abdoulaye Camara, lors de la cérémonie de réception à la gouvernance de Fatick.

Ce lot d'équipements agricoles est réparti entre les trois départements de la région que sont Fatick, Foundiougne et Gossas, sur la base de critères définis par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour appuyer les producteurs et réduire les inégalités de genre.

Il s'agit notamment des caractères écologiques et des types de culture qui sont pratiqués dans le département.

S'agissant du remboursement des crédits contractés par les producteurs auprès institutions financières, le directeur régional du développement rural de Fatick relève que le taux de recouvrement a atteint 95 pour cent cette année.

« Les producteurs de Fatick rembourse leurs dettes. Donc, on peut dire qu'ils sont en mesure de valoriser le matériel distribué par l'État pour la campagne agricole 2023 », a-t-il ajouté.